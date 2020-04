Reanimatie: Burgerhulpverleners boven 50 jaar niet meer opgeroepen

BREDA – Reanimatienetwerk HartslagNu roept geen burgerhulpverleners meer op boven de 50 jaar op. De dienst wil voorkomen dat ouderen het coronavirus COVID-19 oplopen. Zij zijn extra vatbaar. Ook wordt mond-op-mondbeademing bij volwassenen sterk afgeraden.

HartslagNu heeft vanwege de uitbraak van het coronavirus samen met de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland een nieuw advies opgesteld over hoe te handelen bij een hartstilstand. "Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen. Dit betekent dat we voorzichtig moeten omgaan met reanimaties", laten de organisaties weten.

Advies

Bij een reanimatie van een volwassene wordt dan ook geadviseerd geen mond-op-mondbeademing meer toe te passen. Het burgerhulpverleningsnetwerk adviseert om alleen nog maar te kijken of er al dan niet ademhaling is en niet meer te voelen. Bij een reanimatie van een kind mag nog wel mond-op-mondbeademing worden toegepast omdat het risico op besmetting hierbij beperkt is.

HartslagNu alarmeert de komende periode alleen nog burgerhulpverleners onder de 50 jaar. "Mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd, worden niet gealarmeerd. Heb je geen leeftijd ingevoerd bij jou profiel dan adviseren wij om dit alsnog te doen", zo zegt de organisatie.

Mensen die ziek zijn worden geadviseerd niet naar een reanimatiemelding te komen. Ook mensen die in een hoog risicogroep vallen worden gevraagd om thuis te blijven en de komende tijd niet op oproepen van HartslagNu te reageren.