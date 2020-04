Opnieuw coronahoester (25) voor Bredase snelrechter: vier weken cel

BREDA - Opnieuw is er vandaag een 'coronahoester' voor de snelrechter in Breda verschenen. Hij hoorde vier weken gevangenisstraf tegen zich eisen. Ook moet hij een boete van 350 euro betalen.

Zaterdag 28 maart werden, na een achtervolging door een woonwijk in Etten-Leur, twee verdachten aangehouden die in een gestolen auto zaten. Een 25-jarige man uit Rijsbergen en een 19-jarige vrouw zonder vaste verblijfplaats in Nederland. De man verzette zich bij zijn aanhouding en werd naar het arrestantencomplex gebracht. Toen hij daar arriveerde hoestte hij opzettelijk in het gezicht van een agent en riep hij dat hij corona had. De agent deed aangifte.

Snelrecht

Eerder al verscheen een 51-jarige Bredanaar voor de snelrechter. Hij zou agenten in hun gezicht hebben gehoest. Ook hij zou hebben geroepen dat hij corona had. De bedreiging met zware mishandeling (het hoesten) wordt in deze tijd ernstig opgevat. De officier van justitie besliste dan ook dat de verdachte voor deze zaak zo snel mogelijk berecht moest worden. Dat is gebeurd en de verdacht heeft ook meteen zijn straf opgelegd gekregen. Hij moet de twee weken direct uitzitten. Het onderzoek naar de gestolen auto wordt onverminderd voorgezet.