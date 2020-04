Tóch tweede editie voor Thuisgaan: 13 DJ’s draaien vanuit NAC stadion

BREDA - Er komt tóch een tweede editie van het Bredase 'Thuisgaan'. Aanstaande zaterdag kruipen 13 dj's achter de draaitafel in een leeg Rath Verlegh Stadion. De dj-sets zijn online live mee te kijken.

Na het succes van de eerste editie die georganiseerd werd door Proost groeide het enthousiasme voor een tweede editie bij de initiatiefnemers. Toen ook Rabobank zich verbond aan het project ging het snel. In slechts een paar dagen werd het NAC stadion bevestigd als locatie en was ook de gemeente aan boord. Doordat nog veel meer partners zich nu aansluiten, wordt de stream naar een volgend niveau getild. Een professionele lichtshow met video elementen zal met meerdere camera's worden vastgelegd.

Thuisgaan

Het leek er even op dat er geen vervolg meer ging komen voor 'Thuisgaan'. Volgens de organisatoren was het technisch niet meer mogelijk om deze streamingsdienst aan te bieden. De verscherpte maatregelen rondom het coronavirus leken roet in het eten te gooien. "Helaas hebben we na heel veel wikken en wegen, overleg met Koninklijke Horeca Nederland en de gemeente toch moeten besluiten dat de 2e editie van Thuisgaan niet kan doorgaan. Mede doordat het technisch voor ons helaas niet haalbaar is om het te realiseren wanneer er maar 3 personen in het gebouw mogen zijn", liet de organisatie weten. "We hopen natuurlijk als horeca heel snel weer onze deuren te mogen openen voor onze gasten, maar als dat nog niet het geval is en andere maatregelen wel worden versoepeld, zullen we zeker gaan kijken of we een volgende editie van Thuisgaan alsnog kunnen organiseren en alle DJ's weer enthousiast kunnen krijgen!"

Donderdag liet de organisatie weten dat het evenement tóch door kan gaan.

Wereldwijd

Muziekliefhebbers van over heel de wereld kunnen de optredens van aanstaande zaterdag streamen. Toch zal Breda duidelijk verworven zitten in het evenement. Het NAC-stadion is het decor voor de sets en meerdere Bredase artiesten treden op. Burgemeester Paul Depla is enthousiast: "Dj-stad Breda toont zich van zijn beste kant."

Line-up

Billy The Kit, Bougenvilla, Chico Rose, D-Rashid, Dannic, FeestDJRuud, Genairo Nvilla, Glow In The Dark, Gregor Salto, Kill The Buzz, Mike Williams, Mr. Sherman, The Milkbrother, Tim Hox, Tom & Jame kruipen zaterdagavond achter de draaitafels.

Thuisgaan is aanstaande zaterdag tussen 19.00 uur en 01.00 uur te bekijken via www.thuisgaan.nl.