Amphia breidt zorg op afstand uit: Patiënten kunnen vragen aan arts online stellen

BREDA - Amphia breidt de zorg op afstand verder uit. Patiënten krijgen de mogelijkheid om online hun dossier te bekijken en om berichten te sturen aan de behandeld arts. Normaal gesproken moet men zich daarvoor persoonlijk legitimeren in het ziekenhuis, maar vanwege de huidige omstandigheden maakt het ziekenhuis dit mogelijk op afstand.

Vanwege het coronavirus probeert het Amphia ziekenhuis waar mogelijk is zorg zoveel mogelijk op afstand te bieden. Daarom krijgen patiënten voortaan uitgebreider toegang tot hun mijnAmphia account. Dat account was tot op heden enkel te gebruiken voor het invullen en toesturen van vragenlijsten. Maar dankzij de uitbreiding kun je voortaan ook online je dossier bekijken en berichte sturen naar de behandeld arts. "Normaal gesproken moet u zich hiervoor persoonlijk legitimeren in het ziekenhuis, maar door de omstandigheden maken wij dit mogelijk op afstand", laat het ziekenhuis weten.

De uitgebreide toegang tot het account is per mail aan te vragen. Ga voor meer informatie naar www.amphia.nl.