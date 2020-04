Caroline en Twan houden noodgedwongen raamvisite: 'Zo kunnen we ons geluk toch delen'

BREDA - Caroline en Twan leven ondanks de crisis op een roze wolk. Want op 31 maart werd hun dochtertje Lieke geboren. Maar waar ze eigenlijk een babyborrel hadden willen houden, moeten ze het bezoek nu beperken tot 'raamvisite'. "Dat is wel heel gek natuurlijk. Maar het kan gewoon niet anders. En op deze manier kunnen we ons geluk tenminste wel delen", vertelt vader Twan.

De laatste weken van de zwangerschap van Caroline waren zowel voor haar als voor haar partner Twan erg bijzonder. Want terwijl zij de dagen aftelden tot hun dochtertje geboren zou worden, werd in Nederland de coronacrisis steeds heftiger. "Dat voelt heel raar. Normaal gesproken voelt het ziekenhuis bijvoorbeeld als een enorm veilige plek. Maar nu voelt dat toch ineens als een plek waar je niet moet willen zijn. Ze zorgen natuurlijk dat alles heel veilig is, maar alsnog wilde ik er geen deurklink aanraken", vertelt Twan.

Geboorte

Gelukkig voor Caroline en Twan verliep alles goed. Op 31 maart werd hun tweede kindje geboren: dochtertje Lieke. "We zijn ergens wel blij dat deze situatie niet gaande was bij de geboorte van ons eerste kindje. Dan ben je zó zenuwachtig. Nu stonden we er allebei toch iets relaxter in. En dat is wel fijn in deze rare tijd."

Waar bij hun eerste kindje de weken na de geboorte vol zat met kraambezoeken, is dat deze keer wel anders. "Eigenlijk wilden we graag een babyborrel houden. Bij onze eerste kostte al het bezoek namelijk veel energie. Dus met zo'n borrel kun je in één keer veel mensen uitnodigen. Maar dat dat niet ging mogen in deze periode, werd ons al snel duidelijk. Nu mag er niet eens kraambezoek komen." Het stel toverde kraambezoek daarom noodgedwongen om in raambezoek. Door het raam konden vrienden en familie de kleine Lieke komen bekijken. En cadeautjes werden op de stoep achtergelaten. "Het is fijn om zoiets toch te kunnen doen. Maar toch blijft het ook wel vervelend. Vooral voor onze ouders. Zij willen Lieke natuurlijk gewoon vasthouden."

Geen risico

Dat zal helaas nog even op zich laten wachten. Caroline en Twan willen geen risico nemen, dus tot nu toe zijn zij de enigen die Lieke vasthouden. "Nu de kraamverzorgster weg is, hebben we wel al een klein beetje bezoek gehad. Dan zitten we op afstand van elkaar in de tuin en leggen we Lieke in een stoeltje voor het raam. Zo kan het bezoek haar toch zien." Het is dus maar een geluk bij een ongeluk dat het ook komende tijd mooi weer blijft. "Ja, dat is super fijn. Want als het ook nog zou regenen, zou dat natuurlijk wel heel jammer zijn."