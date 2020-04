Amphia update: 8 coronapatiënten ontslagen, 28 op intensive care

BREDA - In het Amphia ziekenhuis in Breda liggen momenteel 28 patiënten die besmet zijn met het coronavirus op de intensive care. Dat is er 1 meer dan een dag eerder. Toen lagen er 27 patiënten op de IC. Het Amphia heeft onder normale omstandigheden dertig bedden op de IC.

Iedere ochtend geeft het Bredase Amphia ziekenhuis een update over de situatie van de avond ervoor. Waar er begin deze week nog ruim 90 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis lagen, zijn dat er nu 82. En waar er begin deze week 34 mensen op de IC lagen, zijn dat er nu 28. Normaal gesproken heeft de intensive care van het Amphia ziekenhuis in Breda een totale capaciteit van 30 bedden. Maar deze is inmiddels al fors uitgebreid. Momenteel staan er 43 IC-bedden in het ziekenhuis. En de IC kan nog verder worden opgeschaald. Het maximaal haalbare is momenteel 56 bedden.

Eergisteren kwamen er maar liefst 8 mensen om het leven door het coronavirus. Maar in de update van vandaag ligt dat getal gelukkig een stuk lager: er kwamen twee personen om het leven door het virus de afgelopen 24 uur. Bovendien kwam er voor acht patiënten gisteren goed nieuws. Zij mochten na hun ziekenhuisopname vanwege een Covid-19 besmetting eindelijk weer naar huis. Daarmee komt het aantal patiënten wat ontslagen is uit het ziekenhuis in Breda op 138.