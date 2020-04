Burgemeester Paul Depla heeft zaterdagochtend samen met Dennis en Chelsea de eerste tekeningbox geplaatst in Albert Heijn Moerwijk. (Foto: Perry Roovers / SQ Vision)

Bredase supermarkten starten actie voor ouderen

BREDA - Meerdere Bredase supermarkten krijgen deze week een box waar kinderen een tekening in kunnen doen voor ouderen en hulpbehoevende, die zelf niet buiten kunnen of mogen komen. Burgemeester Paul Depla heeft zaterdagochtend samen met Dennis Wilthagen en Chelsea van Oosterhout de eerste tekeningenbox geplaatst in Albert Heijn Moerwijk.

Burgemeester Paul Depla hoopt dat kinderen zoveel mogelijk tekeningen in de boxen doen voor ouderen en hulpbehoevende, die zelf niet buiten kunnen of mogen komen. Aan het einde van de maand worden de boxen opgehaald en de tekeningen zullen dan in alle Bredase bejaarde huizen, tehuizen en dergelijke worden opgehangen. Kinderen kunnen hun tekeningen bij 21 Bredase supermarkten inleveren.