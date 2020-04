RIVM: 'Landelijk 164 patiënten overleden, 904 nieuwe besmettingen'

BREDA - In de afgelopen 24 uur zijn er in Nederland weer 904 mensen positief getest op het coronavirus. Dat brengt het totaal aantal patiënten op 16.627. Er zijn in totaal 1.651 patiënten overleden aan COVID-19 sinds het virus Nederland bereikte. Afgelopen 24 uur overleden er twee patiënten in het Amphia aan de gevolgen van het virus.

Sinds de laatste update van het RIVM zijn er 904 Nederlanders positief getest op COVID-19. Dat brengt het totaal in Nederland op 16.627 bevestigde besmettingen. De werkelijke aantallen zijn waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen met symptomen getest wordt in Nederland. In totaal zijn er 1.651 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus, meldt het RIVM. Dat zijn er 164 meer dan gisteren. Het totaal aantal gemelde patiënten dat opgenomen is (geweest) in het ziekenhuizen in het land is 6.622. Dat zijn er 336 meer dan een dag daarvoor.

Breda

In het Amphia ziekenhuis in Breda liggen momenteel 28 patiënten die besmet zijn met het coronavirus op de intensive care. Dat is er 1 meer dan een dag eerder. Toen lagen er 27 patiënten op de IC. Het Amphia heeft onder normale omstandigheden dertig bedden op de IC. Iedere ochtend geeft het Bredase Amphia ziekenhuis een update over de situatie van de avond ervoor. Waar er begin deze week nog ruim 90 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis lagen, zijn dat er nu 82. En waar er begin deze week 34 mensen op de IC lagen, zijn dat er nu 28. Normaal gesproken heeft de intensive care van het Amphia ziekenhuis in Breda een totale capaciteit van 30 bedden. Maar deze is inmiddels al fors uitgebreid. Momenteel staan er 43 IC-bedden in het ziekenhuis. En de IC kan nog verder worden opgeschaald. Het maximaal haalbare is momenteel 56 bedden. Afgelopen 24 uur overleden er twee patiënten in het Amphia aan de gevolgen van het virus.

Verspreidingskracht neemt af

De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar te worden. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Woensdagochtend vertelde Jaap van Dissel van het RIVM aan de Tweede Kamer al dat de verspreidingskracht van het coronavirus in Nederland af aan het nemen is. Dat is al sinds 16 maart aan het gang en die trend zet zich door. Dat is goed nieuws, maar vasthouden aan de maatregelen blijft cruciaal om die trend door te kunnen zetten.