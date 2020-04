Breda geniet van de zon, maar kans op buien neemt in Paasweekend toe

BREDA - Bredanaars genieten deze dagen massaal van de zon. Niet in het park of in de natuur, maar vooral vanuit hun eigen tuin of vanaf het balkon. Maar de voorspelling voor het Paasweekend is minder rooskleurig. De kans op buien neemt toe, en de temperatuur daalt naar een graad of 16.

De aanloop naar Pasen is ronduit lenteachtig. De zon schijnt veel en het blijft over het algemeen droog. Alleen later op deze maandag stijgt vanuit het westen de kans op wat lichte regen. Vanavond en vannacht trekt bewolking en lichte regen oostwaarts over het land. Morgen is het dan weer droog en ook de zon is dan weer van de partij.

Maar wordt het deze week veelal 17 tot 23 graden, tijdens de Paasdagen is het gemiddeld een graad of 16. Daarmee blijft het te zacht voor de tijd van het jaar, want gebruikelijk is 11 tot 14 graden half april. Goede vrijdag zal nog zonnig verlopen. Maar op zaterdag wordt het weerbeeld al anders met meer wolken en enkele buien. Tijdens de Paasdagen is het licht wisselvallig met vooral op Eerste Paasdag een grote kans op buien. Op Tweede Paasdag kan nog een bui voorkomen, maar zien we ook weer vaker de zon.