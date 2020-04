Zon draait overuren: eerste officiële warme dag van 2020 én warmste 6 april ooit

BREDA - Het is de eerste officiële warme dag van 2020. In De Bilt werd het om 13:00 uur 20,0 graden. En nog geen uur later werd er meteen nóg een record gebroken. Om 13.50 uur was het namelijk 21,2 graden, en daarmee de warmste 6 april ooit gemeten. En in Breda is het net zoals in de rest van het zuiden van Nederland nóg warmer.

Gemiddeld is de eerste officiële warme dag op 17 april. Daarmee zijn we dit jaar dus vroeg. Want vandaag, op 6 april, werd de eerste officiële warme dag van 2020 een feit. Dat is overigens geen record: in bijvoorbeeld 2017 noteerde De Bilt al op 30 maart de eerste twintiger.

Normaal gesproken zitten parken en terrassen vol op de eerste warme dag van het jaar. Maar dat is dit jaar uiteraard niet het geval. Zowel gemeente als staatsbosbeheer en natuurmonumenten waarschuwen mensen om níet massaal de natuur en de stad in te gaan met dit goede weer. Afstand houden en binnen blijven is immers cruciaal.

Vorige officiële warme dag

De vorige keer dat de thermometer in De Bilt 20 graden of meer aanwees was op 13 oktober 2019. Het werd toen 22,0 graden. Daarna werd de twintig graden op 24 en 26 oktober nog benaderd, maar met 19,6 en 19,9 graden net niet gehaald. Na 176 dagen passeerde de temperatuur vandaag opnieuw de 20-gradengrens op het landelijk hoofdstation.

Een gemiddeld jaar telt in De Bilt 85 warme dagen. Dit aantal loopt deze eeuw steeds verder op en de grens van 100 officiële warme dagen in een jaar wordt steeds vaker gehaald. Sinds 1901 is dit tien keer gelukt, waarvan maar liefst zes keer in deze eeuw! In 2018 kwam het tot een recordhoeveelheid van 132 officiële warme dagen in De Bilt. Het oude record van 116 warme dagen uit 2003 werd daarmee verpletterd.