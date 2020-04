Bredase Britt wil afstuderen maar Corona gooit roet in het eten

BREDA - Britt van der Molen was er helemaal klaar voor: alleen nog haar scriptie afronden en dan zou ze afgestudeerd zijn van haar studie aan de Breda University of Applied Sciences. Maar het coronavirus gooide voor haar roet in het eten. Want alle interviews met bedrijven die ze gepland had, werden massaal afgezegd. "Dat snap ik heel goed, want zij hebben wel iets anders aan hun hoofd." Daarom kwam ze met een oplossing, namelijk afstuderen met behulp van een enquête. Maar dan heeft ze nog wel zo'n zestig bedrijven nodig die de vragenlijst voor haar in willen vullen.

Britt is een studente Toerisme Management aan de BUas. Ze zit in haar vierde jaar, en is dus bijna klaar. Alleen haar scriptie moet ze nog maken. "Daarvoor doe ik onderzoek naar positieve positionering en naamsbekendheid binnen de zakelijke markt in Breda. Ik werk namelijk nu voor een cateringbedrijf in Waalwijk dat zijn activiteiten graag wil uitbreiden naar Breda. Voor hen onderzoek ik wat voor soort ondernemersklimaat er heerst in Breda en hoe je het beste je naamsbekendheid kan vergroten." Voor dat onderzoek wilde Britt graag met experts praten. Daarvoor had ze al enkele afspraken gepland staan. Maar toen begon de coronacrisis..

Afzeggingen

Sinds de crisis begon, regent het afmeldingen bij Britt. "Dat begrijp ik heel goed. Bedrijven wilden best even met mij praten voor mijn onderzoek. Maar momenteel hebben ze wel even iets anders aan hun hoofd." Ook het online houden van de interviews was geen oplossing. "Daar heb ik wel over nagedacht, maar ook daarbij liep ik tegen het probleem aan dat bedrijven op dit moment gewoon weinig tijd hebben voor bijzaken zoals een interview met een student."

Er moest dus een andere oplossing komen. In overleg met haar begeleider besloot Britt om haar plan met de interviews los te laten en te kiezen voor een enquête. "Dat heeft veel voordelen. Het grootste is nog wel dat het voor bedrijven maar 5 minuten duurt om in te vullen. Dus zo maak je het voor bedrijven veel laagdrempeliger om mee te werken. En dat is belangrijk in deze tijd." Britt werkt er hard aan om haar enquête te promoten. Maar verder dan zo'n 35 ingevulde exemplaren heeft ze nog niet. En dat terwijl ze voor een goed resultaat eigenlijk graag 95 ingevulde vragenlijsten zou bestuderen. Daarom doet ze bij deze een oproep aan alle Bredase bedrijven, groot of klein. "Ben jij een Bredase ondernemer, en wil je mij helpen met afstuderen? Vul dat even mijn vragenlijst in. Het duurt maar 5 minuten en je helpt me er enorm mee!"

Afstuderen

Britt moet haar scriptie 22 mei inleveren. "Als ik het de 95 ingevulde vragenlijsten niet haal, dan kan ik mijn scriptie nog steeds wel maken. Uiteraard houden ze bij BUas ook rekening met de rare situatie waar we nu met zijn allen inzitten. Dus dan zou ik gewoon in mijn scriptie goed uit moeten leggen hoe het lage aantal ingevulde vragenlijsten mijn resultaat beïnvloed. En dan kan ik mijn diploma nog steeds wel halen." Maar dat is uiteraard niet waar ze voor gaat. "Het liefste wil ik natuurlijk gewoon een goed onderzoek kunnen doen om mijn studie mee af te sluiten. Dus ik hoop enorm dat Bredase ondernemers me willen helpen!"

De enquête van Britt vind je hier.