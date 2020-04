Live-sessies burgemeester zijn een succes: vanmiddag 4e editie

BREDA - Mag mijn thuiszorg nog langskomen? Kan ik zomaar een boete krijgen als ik ergens niet genoeg afstand houd? En hoe zit het met het verlengen van mijn rijbewijs? Het zijn vragen waar allerlei Bredanaars mee zitten. Tijdens de live-sessie beantwoordt burgemeester Depla deze live via Facebook. En dat is een succes. Vanmiddag wordt alweer de vierde live-sessie georganiseerd.

25 maart hield de gemeente Breda de eerste live-sessie. Samen met Boaz Adank beantwoorde burgemeester Depla toen de vragen die Bredanaars via de reacties onder de live-sessie aan hem stelde. En dat systeem bleek een succes. Al bij de eerste editie zaten er constant zo'n 300 Bredanaars te kijken. Inmiddels zijn er daarom al drie sessies geweest. En vanavond staat de vierde op de planning.

Tijdens de live-sessie beantwoordt de burgemeester samen met één of meerdere wethouders vragen die Bredanaars eerder al via Facebook hebben gesteld. En ook vragen die tijdens de live-sessie in de reacties worden gedeeld worden beantwoord. Vandaag zullen ook wethouder van Cultuur Marianne de Bie en wethouder van Zorg aansluiten bij burgemeester Depla. Wie een vraag heeft op één van die gebieden kan deze vanmiddag dus stellen aan de verantwoordelijke wethouder.

Een vraag achterlaten kan in de reacties onder de Facebookpost van de gemeente Breda waarin ze de live-sessie aankondigen. De sessie van vandaag begint om 16.30 uur op de Facebookpagina van de gemeente Breda. De sessies zijn allemaal ook terug te kijken.