Opnieuw 12 coronapatiënten ontslagen uit Amphia ziekenhuis

BREDA - Er zijn gisteren opnieuw 12 coronapatiënten ontslagen uit het Amphia ziekenhuis. Daarmee komt het totaal aantal patiënten dat na een opname weer naar huis mocht uit op 159. Er worden momenteel nog 83 patiënten die besmet zijn met het virus behandeld in het Bredase ziekenhuis.

Uit de nieuwe update die het Bredase Amphia ziekenhuis vanochtend deelde blijkt dat er weer 12 mensen uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Er worden nu nog 83 coronapatiënten behandeld in het Amphia. Daarvan liggen er 29 op de intensive care. Dat zijn er evenveel als gisteren. Veel patiënten liggen lange tijd op de IC. Coronapatiënten worden gemiddeld twee tot drie weken in slaap gebracht wanneer ze op de IC aan de beademing worden gelegd.

Sterfgevallen

Er is gisteren één persoon aan het virus overleden in het Amphia. Daarmee komt het totaal aantal sterfgevallen in het Bredase ziekenhuis uit op 55. Landelijk zijn er 1867 gemelde sterfgevallen bevestigd. Het aantal positief geteste mensen ligt nu op 18.803.