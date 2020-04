Gemeente Breda zet eerste stap naar groene kademuren Nieuwe Mark

BREDA - De Gemeente Breda wil de muren en de kades van de Nieuwe Mark vergroenen met bomen, planten en mossen. Dit levert niet alleen een mooi begroeide kademuur op, maar ook een rijk en gevarieerd dierenleven. Voor dat project heeft de gemeente een Europese subsidie van 4,7 miljoen euro ontvangen. Welke omstandigheden nodig zijn om tussen de stenen, op de kades en onder water een rijk planten- en dierenleven te creëren, dat gaan acht organisaties de komende drie jaar met elkaar onderzoeken in het project GreenQuays. Te beginnen met een proefopstelling, die over twee weken wordt opgehangen.

De Gemeente Breda gaat op vanaf maandag 20 april op twee plekken in de Nieuwe Mark proefpanelen in het water hangen. Met verschillende technieken onderzoeken de partners naar het meest optimale ecosysteem, zowel tegen de verticale kademuren, als op de kades zelf. Dit gebeurt eerst op kleine schaal. In de kademuur komen plekken die als broedruimte voor vogels dienen en onder water worden schuilplaatsen gecreëerd voor vissen. Met de resultaten van deze tests zullen later over de hele lengte van de Nieuwe Mark de kades worden vergroend. De panelen van de proefopstelling komen in het laatste deel van de Nieuwe Mark (hoek Nieuweweg / Waterstraat / Markendaalseweg) aan beide kanten te hangen.

"Deze proefopstelling is de eerste stap naar groene kademuren langs de Nieuwe Mark", legt wethouder Paul de Beer uit. Voor het project heeft de gemeente een subsidie van 4,7 miljoen euro ontvangen. "Ik ben blij met de Europese bijdrage aan dit project. We zetten ons de komende jaren vol in voor duurzaamheid in de breedte. GreenQuays past perfect binnen onze ambities om in 2030 de eerste Europese stad in een groen park te zijn. Met de Europese subsidie kunnen we samen met onze partners oplossingen bedenken, testen en uitvoeren die resulteren in een groene rivier die leefruimte biedt voor een rijke flora en fauna. Op die manier levert de Nieuwe Mark een nog vitalere bijdrage aan een leefbare binnenstad".

Samenwerking

Het GreenQuays is een samenwerking tussen acht organisaties. Gemeente Breda is projectleider. De Technische Universiteit Delft controleert de constructie van de proefopstelling op de sterkte van de gebruikte voegen en stenen. Natuurplein de Baronie en RAVON brengen ecologische kennis in en controleren en bekijken met vrijwilligers of er daadwerkelijk mossen en muurplanten gaan groeien. Wageningen Universiteit kijkt met klimaatontwerpstudies welk ontwerp het beste past om de hitte van de stad op te vangen. Boomkwekerij Gebroeders Van den Berk onderzoekt op welke manier de vochttoevoer naar de bomen in de kades het beste plaats kan vinden en het waterschap Brabantse Delta zet zijn kennis in over het watersysteem in bebouwde gebieden. Tot slot brengt BLASt omwonenden en betrokken Bredanaars samen om na te denken over de vergroening van de stad.