Grote en heldere supermaan is vanavond goed te zien

BREDA - Liefhebbers van de supermaan moeten de maan vanavond goed in de gaten houden. Want deze nacht is er een supermaan die feller én groter is dan je normaal van de maan gewend bent. En die is vooral tijdens de opkomst en de ondergang goed te zien, meldt Weeronline.

Woensdagochtend om 04.35 uur is het volle maan. En voor de derde keer dit jaar is dat een Supermaan. De maan lijkt dan 7% groter en 14% helderder dan gewoonlijk. Vooral als de bijna volle maan dinsdagavond opkomt is het hemellichaam goed te zien, aldus Weeronline. Hooguit is er slechts wat sluierbewolking zichtbaar. Om de supermaan te kunnen zien moet je naar het oosten kijken.

Supermaan

Een supermaan komt een paar keer per jaar voor en vaak gebeurt dat meerdere maanden achtereen. De eerste supermaan was in februari tijdens de storm Ciara. De tweede was op 9 maart en ook volgende maand, op 7 mei, is de maan weer groter en feller dan normaal. Daarmee heeft 2020 een kwartet aan supermanen.

Dat de maan soms groter en feller lijkt dan anders komt doordat de afstand tussen de maan en de aarde niet steeds hetzelfde is. De ene keer staat de maan dichter bij de aarde dan de andere keer. De oorzaak hiervan is dat de maan geen cirkelvormige, maar een elliptische (eivormige) baan om de aarde heef