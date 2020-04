Streep door actie: vlaggen gaan donderdag niet meer uit voor het onderwijs

BREDA - #Ikvlagvoorhetonderwijs. Met die hashtag heeft de PO-raad een paar dagen geleden een nieuwe actie in het leven geroepen. Als het aan de belangenbehartiger van het basisonderwijs lag, ging op donderdag massaal de vlag uit om het onderwijs een hart onder de riem te steken. Een mooie actie die op veel positieve reacties kon rekenen. Maar tegelijkertijd was er ook veel weerstand. Daarom is er een streep door de actie gezet.

Om iedereen in het onderwijs, kinderopvang en ook ouders die een deel van het onderwijs overnemen, te bedanken voor hun enorme inzet, riep de PO-raad iedereen in Nederland op om aanstaande donderdag de vlag uit te hangen. "De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid, eenzaamheid en verdriet. Tegelijkertijd zien we in het hele land veel mooie initiatieven ontstaan om elkaar te helpen waar we kunnen. We moeten het samen doen. Het uithangen van de vlag staat voor de partners symbool voor verbondenheid en respect, zonder tekort te willen doen aan het verdriet van de mensen om ons heen", liet de Po-raad in een statement weten. "Naast het hijsen van de vlag, worden kinderen gevraagd zelf een wimpel te maken, met 'een krul voor het onderwijs'. Dit mag ook een papieren vlag op het raam zijn, een digitale vlag in je profielfoto of iets anders creatiefs. Om deze actie ook online te ondersteunen wordt gevraagd om een foto van de vlag op sociale media te plaatsen met de hashtag #ikvlagvoorhetonderwijs."

De actie werd door veel instanties gesteund. Zo hebben ook Jantje Beton, de VO-raad, Kinderpostzegels, de Krajicek foundation, Onderwijszorg Nederland en het Jeugdfonds Sport en Cultuur hun naam onder de actie gezet. Maar naast positieve reacties, kwam er ook veel kritiek. Vooral Jeroen Goes, voorzitter van een scholengemeenschap in Geldermalsen, is zeer uitgesproken tegen de actie. "Dat tal van organisaties denken.. leuk idee, we hangen de vlag uit. Dit terwijl het land stil ligt, zieken vrezen voor hun leven, eigenaars vrezen voor het voortbestaan van hun zaak. Hangen wij de vlag uit, voor onszelf", laat hij weten. "@PO_Raad trek je steun voor dit belachelijke idee terug", roept hij op.

Streep

De PO-raad heeft gehoor gegeven aan de boze reacties op de actie. "De organisaties hebben veel positieve reacties gekregen, van leraren die het waarderen, van kinderen die het leuk vinden en van ouders die de boodschap ondersteunen. Een landelijke waardering voor het onderwijs en kinderopvang wordt op prijs gesteld én graag gegeven. Maar er is ook veel weerstand. Op basis van die signalen heeft het organiserend comité daarom vandaag besloten om de campagne te verplaatsen naar het moment dat de scholen en de kinderopvang weer volledig open gaan. Dat zal een andere campagne zijn dan nu is voorgesteld. Dat krijgt dan een andere invulling, zonder vlaggen", laat de PO-raad weten.