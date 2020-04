Gemeente Breda gaat strijd aan met de processierups: aanpak kost 600.000 euro

BREDA - De gemeente Breda heeft een plan van aanpak gepresenteerd waarmee dit jaar de eikenprocessierups wordt bestreden. Er wordt onder andere ingezet op rupsenvallen, nestkastjes voor mezen en een extra zuigmachine zodat er sneller meer rupsen kunnen worden verwijderd. Zo hoopt de gemeente te voorkomen dat de rups weer voor zo extreem veel overlast als afgelopen jaar zorgt. In totaal wordt er 600.000 euro uitgetrokken voor de maatregelen.

De eikenprocessierups veroorzaakte in 2019 extreem veel overlast. Bijna in iedere eikenboom zat wel een rupsennest. Een aangezien er alleen al in de openbare ruimte van Breda (en dan tellen bossen niet mee) zo'n 24.000 eikenbomen staan, was de overlast voor bewoners dus groot. Daarom heeft de gemeenteraad het college gevraagd een plan te maken om de overlast door de rups van te pakken. En dat is inmiddels af.

Het plan van aanpak bevat verschillende maatregelen. “De overlast van deze rups is een landelijk probleem. In Breda kiezen we voor een meervoudige aanpak.", legt wethouder Bos uit. "We werken samen met Natuurplein de Baronie en natuurverenigingen om nestkasten te plaatsen. Zij adviseren bewoners daarover en monitoren de nestkasten. Samen met ZLTO zaaien we verschillende stukken grond in met bloemrijke mengsels. Dat zorgt weer voor meer insecten en meer vogels, de natuurlijke vijanden van de rups. En we zetten in op meer bestrijding." Toch betekent dat niet dat de overlast helemaal zal verdwijnen, beseft wethouder Bos zich. "We nemen al deze extra maatregelen maar dat betekent niet dat we helemaal geen last meer hebben van de eikenprocessierups, want die is er nu eenmaal en die blijft. We proberen het wel zoveel mogelijk te beperken”

Vallen

In maart 2020 zijn aan de Wilhelminasingel, Westerhagelaan, Westerpark, Terheijdenseweg, Moerenpad, Minervum en Ettensebaan rupsenvallen opgehangen aan de bomen. Het gaat om zo'n 500 exemplaren. De gemeente wil hier ervaring mee opdoen om te kijken of dit afdoende werkt. De rupsenval vangt de afdalende rupsen op in een zak zodat ze de boom niet kunnen verlaten. Die zakken kunnen dan eenvoudig vervangen worden door gemeentemedewerkers.

De vallen worden op zo'n drie meter hoog in de bomen gehangen. Tekst gaat verder onder de foto.

Ook blijft de gemeente nesten verwijderen uit gemeentelijke bomen. Er is hiervoor meer capaciteit beschikbaar dan in 2019. Toen was er maar één zuigmachine. Aan extra machines was toen niet te komen, aangezien alle gemeenten in Nederland met hetzelfde probleem kampten. Dit jaar zal er niet één maar twee wagen in Breda rondrijden, waarmee de capaciteit dus is verdubbeld. Nesten worden continu op de doorgaande wegen weggezogen en er kan sneller gereageerd worden op meldingen.

Om grondnesten van rupsen te bestrijden gebruikt de gemeente heetwatertechniek. Om te zien of er een af- of toename is van de rups zijn in Breda feromoonvallen geplaatst. Daarmee vang je de mannelijke eikenprocessievlinder.

Kosten

De kosten van de aanpak in 2020 bedragen circa 600.000 euro. Het grootste deel daarvan wordt ingezet op het wegzuigen van rupsen naar aanleiding van meldingen. Het college vraagt de raad om dit geld beschikbaar te stellen.

Op basis van monitoring en het delen van ervaringen met andere gemeenten en provincie, met het kenniscentrum Eikenprocessierups, en partijen in de stad, komt er in oktober 2020 een evaluatie van de aanpak. In november en december wordt er een beheerplan voor 2021 opgesteld.