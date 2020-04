Veiligheidsregio denkt na over afsluiten gebieden voor motorrijders

BREDA - De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bekijkt of bepaalde gebieden komende dagen worden afgesloten voor motorrijders. Afgelopen weekend klaagden mensen over grote groepen motorrijders die er massaal op uittrokken en samenschoolden. En ook Mark Rutte wees motorrijders er tijdens de persconferentie van dinsdagavond op dat samen motor rijden niet is toegestaan.

Vertegenwoordigers van 25 Veiligheidsregio's bespraken deze week de grote overlast van dit weekend. Fietsers en wandelaars klaagden zaterdag en zondag dat motorrijders te hard reden en geen anderhalve meter afstand hielden. Daardoor kwamen zij in de verdrukking. De Regio's hebben de bevoegdheid om wegen eventueel af te sluiten. "Wij bekijken momenteel wat deze maatregel voor ons betekent en of wij die gaan inzetten", kondigt woordvoerster Irma Galama aan.

Binnenblijven

Zij roept Brabanders op om in ieder geval niet massaal met mooi weer de motor te pakken. Die oproep deed ook premier Mark Rutte tijdens de landelijk persconferentie. Galama: "Nog steeds geldt het advies om thuis te blijven en alleen naar buiten te gaan voor een boodschap." Wie er toch op uittrekt met de motor wordt geadviseerd minimaal anderhalve meter afstand te houden.