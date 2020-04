Paul Depla: 'Coronavirus raakt Prinsenbeek niet harder dan andere dorpen of wijken'

BREDA - Toen de coronacrisis net begon, leek Prinsenbeek harder getroffen te worden dan alle andere dorpen en wijken in de gemeente. De zorgen onder de inwoners zijn dan ook groot. Daarom heeft burgemeester Depla een brief aan alle ondernemers en inwoners van het dorp gestuurd. En hij heeft een geruststellende boodschap: Prinsenbeek wordt niet harder getroffen door het virus dan andere dorpen of wijken.

Prinsenbeek wordt net als alle andere dorpen en wijken in de gemeente hard getroffen door het coronavirus. Straten zijn leeg, horeca is dicht en bijna iedereen kent er wel iemand die besmet is geraakt met het virus. De situatie in het dorp is al sinds het begin van de uitbraak van het virus in Nederland anders dan in de rest van Breda. De eerste meldingen van bevestigde besmettingen in de gemeente kwamen namelijk bijna allemaal uit het dorp. "In Prinsenbeek gaan geluiden dat het dorp harder is getroffen door het coronavirus dan andere delen van Breda", schrijft Depla in zijn brief. "Inwoners uit het dorp hebben deze signalen met mij gedeeld. Ik begrijp dat dit tot vragen of zorgen bij u kan leiden. Daarom heb ik de GGD gevraagd mij nader op de hoogte te brengen van de situatie in Prinsenbeek, zodat ik u daarover weer kan informeren. Dat doe ik met deze brief."

De GGD heeft de situatie in Prinsenbeek vanaf de eerste gemelde patiënt tot eind maart geanalyseerd en vergeleken met het totaalbeeld van Breda, schrijft de burgemeester. "Prinsenbeek was één van de eerste delen van Breda (en Nederland) waar coronabesmettingen zijn vastgesteld. Het is mogelijk dat het virus zich in Prinsenbeek al voor of tijdens carnaval lokaal heeft verspreid. Dat besmettingen in Prinsenbeek al in zo'n vroeg stadium aan het licht zijn gekomen, komt waarschijnlijk dankzij het voortvarende testbeleid van zorgmedewerkers door Amphia. Hierbij zijn meerdere personen uit Prinsenbeek positief getest op corona. Daarop voerde de GGD zogenoemde contactenonderzoeken uit, bedoeld om de verspreiding van het virus in beeld te brengen. Die contactenonderzoeken leidden vervolgens weer tot meer positieve testen in het dorp. Ter vergelijking: wanneer we op dezelfde manier hadden getest in andere wijken of dorpen, hadden we hoogstwaarschijnlijk op meer plaatsen een vergelijkbaar beeld kunnen zien." En dat is dus relatief positief nieuws: Prinsenbeek is dus niet harder getroffen door het virus dan andere dorpen of wijken.

Stabilisatie

Inmiddels is het aantal ziekenhuisopnames van inwoners uit Prinsenbeek gestabiliseerd, laat de burgemeester weten. "Dit betekent dat er op dit moment niet meer ziekenhuisopnames zijn van inwoners in Prinsenbeek vergeleken met inwoners van andere Bredase wijken of dorpen. Dit wijst erop dat in Prinsenbeek geen grotere verspreiding is van het coronavirus dan in andere delen van de stad."

"Dat neemt niet weg dat Prinsenbeek, net als de rest van Breda en Noord-Brabant, hard is getroffen door het virus", sluit de burgemeester af. "Ik besef dat dat een grote impact kan hebben op u als inwoner. En op uw dagelijks leven. Zeker in een dorp als Prinsenbeek waar de gemeenschap hecht is en de saamhorigheid groot. Tegelijkertijd sterkt het ons om de maatregelen die zijn getroffen zorgvuldig op te volgen. Want alleen samen kunnen we sterk zijn tegen corona. Alleen samen kunnen we de verspreiding van het virus stoppen. En als het ergens samen kan, dan is het in Prinsenbeek."