Opnieuw 6 coronapatiënten ontslagen uit Amphia ziekenhuis

BREDA - Er zijn de afgelopen 24 uur 6 patiënten met een Covid-19 besmettingen ontslagen uit het ziekenhuis. Zij mogen thuis verder uitzieken. Er liggen nu nog 71 coronapatiënten in het Amphia. En dat is het laagste aantal in ruim twee weken.

Er worden momenteel nog 71 patiënten die besmet zijn met het coronavirus behandeld in het Amphia ziekenhuis. En dat is relatief weinig. Gisteren lagen er nog 77 mensen met corona in het Bredase ziekenhuis.

In totaal zijn er nu 176 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis. Zij liepen het coronavirus op en moesten worden opgenomen, maar knapten genoeg op om thuis verder te kunnen uitzieken.

Sterftecijfer

Er kwamen gisteren drie mensen om het leven door het virus in het ziekenhuis. Dat is relatief veel: afgelopen dagen steeg het sterftecijfer steeds met één of twee sterfgevallen per dag. Op de intensive care ligeen 28 coronapatiënten. Dit is er één minder dan de dag ervoor.