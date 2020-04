Brabant gaat veel testen en dankzij dit nieuwe apparaat is het resultaat binnen 4 uur bekend

WEST-BRABANT - Het wachten op de uitslag van een test duurt altijd te lang. Bij de testen op het coronavirus bedroeg de wachttijd tot nu toe gemiddeld acht tot twaalf uur. Dankzij een nieuw apparaat is die periode in het laboratorium van Microvida in het Bravis ziekenhuis aanzienlijk verkort. "Binnen vier uur nadat het monster bij Microvida is afgegeven is de uitslag in principe bekend. Bovendien kunnen we nu tot 1500 monsters per dag extra verwerken. Dat is fantastisch", vertelt arts-microbioloog Bram Diederen trots over het apparaat waarvan er nog maar drie in Nederland staan. En daar heeft ook de regio Breda profijt van. Want het apparaat wordt voor heel Zeeland en West-Brabant ingezet.

Twee weken geleden kwam het nieuwe apparaat aan in Roosendaal. Na bouwkundige aanpassingen van een ruimte, het installeren, valideren en koppelen van het apparaat en het trainen van de medewerkers konden afgelopen maandag de eerste monsters worden geanalyseerd. Dinsdag was het apparaat volledig in bedrijf. "Het ziet er echt heel goed uit", constateert Diederen. "Hiervoor was het hele testproces uiterst complex. We hadden een zelf ontwikkelde methode die over ons hele routinelab liep. Elke handeling was mensenwerk met het overbrengen van vloeistof met een pipet, lopen, meerdere machines en veel analyseren. Alles wat we normaal in het laboratorium doen is nu bijna gecomprimeerd in één apparaat waarin alles gestroomlijnd verloopt."

Maximaal 325 monsters tegelijk

De monsters moeten nog wel voorbereid worden, maar kunnen nu continu in het apparaat geplaatst worden tot maximaal 325 monsters. "Daarna gaat het vanzelf", aldus de arts-microbioloog. "De eerste run van 96 monsters duurt 3,5 uur. Daarna volgen er elke 1,5 uur 96 uitslagen. Als een monster nu bijvoorbeeld om 12.00 uur binnenkomt, dan zou de uitslag rond 16.00 uur bekend moeten zijn. Je kunt er zelfs voor zorgen dat een bepaald monster voorrang krijgt in het proces. Uiteindelijk kunnen er tot 1500 monsters per dag verwerkt worden. Bij de oude methode was dat maximaal 400 à 500 per dag. Maar dan was het echt stressen. Het apparaat heeft op het laboratorium veel rust gebracht. De coronadiagnostiek heeft nu een eigen routing. Het zijn veel monsters, maar omdat het proces nu geautomatiseerd is geeft dat rust. Daardoor valt de stress op de routine-afdeling weg".

En dat is goed nieuws, want Nederland zet steeds meer in op het testen van patiënten én zorgmedewerkers. Sinds maandag worden bijvoorbeeld naast ziekenhuispersoneel ook het personeel van woonzorgcentra en de thuiszorg getest op corona wanneer ze klachten krijgen.

Officiële test

De test die op het nieuwe apparaat wordt uitgevoerd is de door RIVM en het Erasmus MC geadviseerde test. "Diezelfde test gebruikten we bij de oude methode. Alleen gaat het nu sneller en met een hogere capaciteit."

Het apparaat kwam precies op tijd. "Besloten is om zorgmedewerkers laagdrempeliger te testen. Daardoor krijgen we meer monsters binnen dan voorheen. De monsters komen van de vier ziekenhuizen die aan ons laboratorium zijn verbonden, huisartsen, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen en GGD. Doordat dit apparaat andere materialen gebruikt, hebben we geen capaciteitsprobleem. Laat de monsters maar komen", benadrukt Diederen.