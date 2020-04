Geen collectieve 'koopzondag' op tweede paasdag in Bredaas centrum

BREDA - Er komt dit jaar geen collectieve 'koopzondag' tijdens Pasen in het centrum van Breda. Dat heeft het Ondernemersfonds besloten. "Te veel winkels zijn nog gesloten, of hebben aangeven op deze dag niet 'extra' open te gaan."

Dit jaar komt er geen 'extra' koopzondag tijdens Pasen. Normaal gesproken zijn de Bredase winkels tijdens de tweede paasdag geopend. Veel Belgische bezoekers en mensen uit de brede regio bezoeken dan het centrum van Breda. De laatste jaren waren op tweede paasdag dan ook vrijwel alle winkels in het centrum geopend.

Door de huidige ontwikkelingen omtrent corona en de vele winkels die de afgelopen tijd gesloten zijn, of aangepaste openingstijden hanteren, is door het Ondernemersfonds Breda besloten dat aanstaande maandag, tweede Paasdag, geen collectieve koopzondag zal zijn. "Teveel winkels zijn nog gesloten, of hebben in ieder geval aangegeven op deze dag niet 'extra' open te gaan."