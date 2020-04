Eerste editie Ploegendienst Bouwradio verplaatst naar 17 april

BREDA - De eerste uitzending van Ploegendienst Bouwradio is door omstandigheden verplaatst. Niet vandaag, maar 17 april gaat de radiozender de lucht in. De zender gaat interviews met livesets combineren.

"Alles is ready om vrijdag de eerste keer 'ON AIR' te gaan, zelfs onze eigen jingle met bijbehorend filmpje staat al klaar (zie hieronder), máár we stellen het één weekje uit", zo begint Ploegendienst het bericht op hun Facebookpagina. "Zo krijgt onze snotterende host nog even de tijd wat extra vitamine D op te doen. Gezondheid staat in deze tijd natuurlijk op nummer één, risico's nemen doen we dus liever even niet."

Volgende week vrijdag vanaf 15.00 uur gaat de radiozender voor het eerst de lucht in. "De heren van Ploegendienst Soundmachine zijn er dan gewoon lachend bij. We knallen samen met jullie het weekend in!"

Ploegendienst Bouwradio

De nieuwe Bredase radiozender gaat vrijdag 17 april om 15.00 uur de lucht in. Het eerste uur van de uitzending nodigt Ploegendienst gasten uit het werkveld uit. Denk hierbij aan organisatoren, artiesten, collectieven en leveranciers. Luisteraars kunnen live al hun vragen op de gasten afvuren. Vervolgens kunnen zij de laatste twee uur genieten van een live set.