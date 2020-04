Zoon of dochter geslaagd? Hang de vlag buiten op de Nationale slaagdag

BREDA - Het Landelijk Aktie Komite Scholieren heeft, samen met het Ministerie van Onderwijs, een nationale dag in het leven geroepen waarop geslaagde scholieren alsnog hun vlag uit kunnen hangen. Alle scholieren die dit jaar geslaagd zijn, mogen op donderdag 4 juni de vlag uithangen. "Wij hebben ontzettend veel berichten gehad van scholieren die zo'n dag graag georganiseerd zien worden", vertelt voorzitter Pieter Lossie.

Eind maart maakte minister Arie Slob bekend dat de centrale eindexamens voor het voortgezet onderwijs dit jaar niet door zouden gaan vanwege het coronavirus. De eindcijfers zouden berekend worden op basis van de resultaten van de schoolexamens en daarmee waren opeens heel veel scholieren al geslaagd zonder dat ze het zelf door hadden. Zij stonden er qua cijfers al zo goed voor, dat ze sowieso geslaagd waren. Leerlingen die hun eindcijfers juist wilden opkrikken met de centrale examens krijgen daartoe alsnog de mogelijkheid.

In de nieuwe slaag-zakregeling die afgelopen week is vastgesteld, staat dat de SE-cijfers de eindcijfers worden. Voor leerlingen die gerekend hadden op de centrale examens als mogelijkheid om op hogere eindcijfers te komen, worden zogenoemde resultaatverbetertoetsen (RV-toetsen) geïntroduceerd. Elke leerling krijgt het recht om voor twee vakken zo'n toets te maken. De RV-toets is voor de hele school gelijk en kan over het hele Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) gaan. De RV-toets bepaalt vervolgens vijftig procent van het eindcijfer en het afgeronde SE-cijfer de andere vijftig procent.

"Die RV-toetsen kan je dus zien als een soort centraal eindexamen, maar dan op schoolniveau", stelt Pieter Lossie. "Dat je die maar voor twee vakken mag maken, betekent dat er minder mogelijkheden zijn om cijfers te verhogen, dan dat je bij reguliere CE's had gehad. Dat zal voor sommige scholieren slikken zijn."