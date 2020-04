Intensieve revalidatie voor coronapatiënten: Revant start speciaal behandelprogramma

BREDA - Revant medisch specialistische revalidatie start vanaf 14 april 2020 met een behandelprogramma voor post-COVID-19 patiënten. Met het programma helpt Revant patiënten die moeten revalideren nadat ze lange tijd op de IC aan de beademing hebben gelegen, en ontlast het revalidatiecentrum de ziekenhuizen.

"Patiënten met COVID-19 die lang op de Intensive Care (IC) liggen, hebben vaak intensieve revalidatie nodig om te kunnen herstellen. Ze kunnen zowel longproblematiek als post-IC problematiek hebben", meldt Emmy Hoefman, revalidatiearts bij Revant. "Bij Revant zijn zowel artsen en behandelaren vanuit de longrevalidatie als vanuit de medisch specialistische revalidatie betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het programma. Hierdoor kunnen we inspringen op al deze zorgvragen."

Ontlasten van regionale ziekenhuizen

Door COVID-19 patiënten over te nemen na een IC-opname, ontlast Revant medisch specialistische revalidatie de regionale ziekenhuizen, zoals Amphia en Adrz. Ook kunnen patiënten op deze manier sneller starten met revalideren.

Het programma is vormgegeven conform de huidige kaders van de revalidatiezorg. "Samen met onze ketenpartners in de ziekenhuiszorg, VVT en eerste lijn, bieden wij hiermee een goed aanbod voor de post-COVID-19 patiënten in onze regio's", laat Revant weten. Er is zowel een klinisch als een poliklinisch programma. De klinische patiënten worden opgenomen bij Revant in Breda bij de afdeling Complex Chronisch Longfalen (CCL).