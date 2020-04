Gemeente wil pijn voor de horeca verzachten, maar het blijft 'complexe materie'

BREDA - Burgemeester Paul Depla en wethouder Boaz Adank hebben tijdens een livesessie vragen van ondernemers beantwoordt. De ondernemers kregen de kans om al hun vragen omtrent de coronacrisis te stellen. De live-sessie is terug te kijken via de Facebook-pagina van de gemeente Breda. Wij lichtten een aantal vragen uit, zoals ander andere die over de maatregelen die genomen worden om de horeca te helpen.

De verscherpte grenscontroles in België zorgen voor lange files, ook bij Breda. Het zijn tijden waarin de transportsector het zwaar te verduren heeft. Nu moeten zij vaak in de file staan bij de grens. Hoe wordt dit geregeld?

"We hebben als gemeente aan de bel getrokken. Behoorlijk wat mensen werken namelijk in Bredase ziekenhuizen, maar wonen net over de grens in België. Daar zijn gelukkig inmiddels maatregelen voor getroffen. Deze mensen hebben een vignet gekregen. En wat betreft alle transporten, daar is België best stevig in, maar als provincie maken we ons hard om de transport door te laten gaan. We zijn momenteel aan het kijken of we iets kunnen verzachten. Bij Hazeldonk is er in ieder geval al een rijstrook voor personenvervoer en een voor goederenvervoer gekomen. Daardoor is het al beter geworden en is er iets minder file."

De horeca is al een tijdje dicht en zal waarschijnlijk ook nog een tijd dicht moeten blijven. Maar hoe zit het met ijssalons?

"Voor ijssalons is duidelijk gemaakt dat zij open mogen blijven, althans hun loketfunctie", laat de burgemeester weten. "Mensen mogen een ijsje halen, maar mogen deze niet bij de ijssalon opeten. Ze moeten gelijk weer vertrekken. Ik zie in de stad al veel mooie voorbeelden. Hetzelfde geldt overigens ook voor restaurants. Als zij een loketfunctie maken, mogen consumenten hun eten gewoon nog af blijven halen. Ik zou ook zeggen, met het oog op Pasen, 'ga lekker thuis uiteten'. Bestel een maaltijd bij een restaurant. Het is niet alleen lekker, maar je steunt ook nog eens de lokale horeca."

Ik heb begrepen dat Koninklijke Horeca Nederland aanvullende maatregelen wil voor horecaondernemers. Zo willen zij graag afspraken over de huurbetaling. Hoe staat het hiermee? Zijn deze regeling ook mogelijk in andere sectoren?

"Wij zijn met veel sectoren in gesprek, dus ook met de horecasector. We zijn in gesprek met de hele keten. Van horecaeigenaar tot verhuurder. We denken na over hoe we de pijn kunnen verdelen en daardoor verzachten, maar de materie is heel complex. We zijn dus ook nog niet tot een afspraak kunnen komen. Dit onderwerp staat ook hoog op de nationale agenda. Ik hoop dat we ergens in de komende weken meer weten. Deze crisis is niemand aan te rekenen. Het is ons allemaal overkomen. We zullen de pijn dus ook moeten verdelen."

Kunnen ambtenaren 15 procent van hun inkomen afstaan om het loonhiaat van werkgever voor haar werknemers aan te vullen?

"Waar gewerkt wordt is ook een cao. Dat geldt voor onze werknemers dus ook. Zij krijgen betaald conform die afspraken. Dus loongaten van ene beroepsgroep vullen met inkomen van een andere groep kan dus niet zomaar. Ik kan op deze vraag geen positief antwoord geven."

Werknemers van de omgevingsdienst krijgen 100 euro koffiegeld omdat ze thuiswerken. Waarom is daar geld voor? Is het wel eerlijk geregeld in Breda?

Inmiddels werken zo'n 1200 van onze werknemers thuis. Dat is omdat wij hier geen 1,5 meter afstand kunnen garanderen. Het meeste werk wordt thuis uitgevoerd. Dit is conform de regelgeving van het RIVM. Aan dat thuiswerken zitten andere afspraken dan normaal. De werknemers kunnen tijdelijk geen gebruik maken van onze faciliteiten en krijgen bijvoorbeeld nu geen reiskosten vergoed. Wij denken continue na hoe we onze medewerkers actief bij de les kunnen houden en kunnen motiveren. Vandaar dat we voor deze 'koffieregeling' gekozen hebben. Elke organisatie kan daar zelf in kiezen."

Wat betreft de MKB-regeling blijft de aanvraag bij banken vrij tijdrovend. Veel ondernemers wenden zich daarom tot een accountant, maar dat brengt weer extra kosten met zich mee. Kan de gemeente hier iets in doen?

"Dat is een goede en terechte vraag. We zitten met z'n allen in deze gezondheidscrisis. Alles wat we nu doen is in een heel kort tijdsbestek opgetuigd en dat moet nog vorm krijgen. Als gemeente zien we dat er rondom die MKB-regeling aanvraag best wat vragen en technische dingen nodig zijn. Daarom hebben we vijftigduizend euro aan vouchers beschikbaar gesteld om steun aan banken te bieden. Toch zullen er voor specifieke regelingen vragen gesteld moeten worden. Banken hebben immers bewijslast nodig."