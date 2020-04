Bredanaars stuk ongelukkiger sinds corona: Van een 7,8 naar een 6,7

BREDA - Gemiddeld geven Bredanaars hun leven momenteel een 6,7. Dat blijkt uit de enquête die de gemeente Breda hield over de huidige coronacrisis. Het cijfer is meer dan een heel punt lager dan tijdens de stadsenquete van 2019. Toen gaven Bredanaars hun leven nog een 7,8. Toch is zeker niet alles negatief. Zo is de sfeer in de buurt goed, stellen veel Bredanaars.

Van 27 maart tot en met 1 april stelde gemeente Breda een online vragenlijst open waarin inwoners van Breda werd gevraagd hoe zij deze tijd ervaren. Op basis van ruim 4100 ingevulde vragenlijsten kwam een eerste beeld tot stand dat inzicht geeft in hoe Bredanaars aankijken tegen de geldende adviezen en maatregelen.

Uit de opgehaalde informatie blijkt dat het merendeel van de Bredanaars de gegeven RIVM-adviezen duidelijk vindt en deze ook opvolgt. De maatregel waar men het meeste moeite mee heeft (13% geeft dit aan) is dat er geen bezoek meer gebracht mag worden aan dierbaren in verpleeghuizen en andere zorginstellingen. Bijna de helft (45%) van de respondenten vindt dat er nog te veel mensen in Breda zijn die zich niet houden aan de adviezen. Volgens 59% zijn dat vooral jongeren. De meeste mensen (69%) verbazen zich erover dat sommige personen de adviezen niet opvolgen. De helft (52%) kan hier boos om worden en ruim een derde (37%) zegt er ook wat van.

Gemengde gevoelens

Gemiddeld beoordelen Bredanaars hun leven op dit moment met een 6,7. Bredanaars gaven in de Stadsenquête eind 2019 nog gemiddeld een 7,8 voor de tevredenheid met het leven. De meeste mensen (57%) geven ook aan dat hun score nu slechter is dan in de situatie vóór de eerste besmetting in Nederland. Bredanaars hebben gemengde gevoelens bij de huidige situatie. Het merendeel voelt zich machteloos (85%) en een grote groep voelt zich rustig (80%). Ook voelt meer dan de helft zich verdrietig, gespannen, bang of gefrustreerd (55-60%) en één op de vijf mensen is boos.

Toch zijn zeker niet alle resultaten negatief. Mensen zagen ook zeker positieve ontwikkelingen in deze crisistijd. De meeste mensen vinden de sfeer in de buurt goed. Weinig mensen geven aan dat er meer ergernissen in de buurt zijn sinds de corona- besmettingen. Er is gevraagd in hoeverre mensen zich kunnen redden op verschillende gebieden. De meerderheid kan zich goed redden (rond de 90%) of krijgt hierbij hulp (2-6%).

De vragenlijst ‘Leefbaarheid en veiligheid in tijden van coronacrisis’ wordt herhaaldelijk uitgezet om zo een eenduidig beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de stad. Dat beeld helpt de gemeentelijke organisatie om behoeften van de inwoners in beeld te brengen en daar waar het nodig is en kan op in te spelen. Het college van B&W waardeert het enorm dat zoveel Bredanaars de tijd hebben genomen deze vragenlijst in te vullen. "De verworven inzichten helpen ons echt verder en we hopen dat de inwoners van gemeente Breda ook de komende weken een beeld willen blijven geven over de stad, de wijken en dorpen."