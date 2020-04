Nieuwe commissaris van de Koning moet 'Boegbeeld van Brabant' worden

NOORD- BRABANT - De profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning is deze week bekendgemaakt. Een nieuwe commissaris is nodig vanwege het vertrek, per 1 oktober, van Wim van de Donk, naar Tilburg University. Volgens de profielschets moet zijn opvolger qua persoonlijkheid en qua ervaring passen bij het innovatieve Brabant en bereid zijn toekomstige ontwikkelingen te ondersteunen.

"De commissaris heeft oog voor anderen. Iemand die zichzelf niet voorop zet, maar juist het collectief en het collectief belang. Een stevige, authentieke persoonlijkheid die zich thuis voelt in een Brabants dorpscafé, maar net zo makkelijk schakelt met de minister-president en CEO's van grote bedrijven". Dat is hoe de commissaris van de Koning van Noord-Brabant wordt omschreven. Het wordt dus een uitdaging om daar precies de juiste persoon voor te vinden.

In de profielschets zijn globaal twaalf punten opgesteld, waaraan de opvolger van Wim van de Donk moet voldoen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt vermoedelijk halverwege deze maand op het provinciehuis in Den Bosch de profielschets in ontvangst voor de nieuwe commissaris van de Koning van Noord-Brabant. Na het in ontvangst nemen van de profielschets, stelt de minister de vacature voor de opvolger van Wim van de Donk open.

De nieuwe commissaris van de Koning:



-is het boegbeeld van Brabant en is er voor alle Brabanders

-voelt zich verbonden met Brabant, de Brabantse identiteit, tradities en het cultureel erfgoed en begrijpt de Brabanders en de Brabantse manier van werken

-is toegankelijk en empathisch, luistert en handelt vanuit een gelijkwaardige houding, omarmt en stimuleert vernieuwingen

-verbindt de belangen van individuen, organisaties, ondernemingen, maatschappelijke instellingen en heeft oog voor alle maatschappelijke ontwikkelingen

-is een ervaren en sensitieve bestuurder, niet noodzakelijkerwijs bij de overheid, is authentiek, heeft een visie en een uitstekend ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne, bewaakt de kwaliteit van de besluitvorming op proces en inhoud

-is zich bewust van rol en positie, staat boven de partijen, is tactvol en diplomatiek, maar toont ook daadkracht, is streng waar nodig en straalt gezag uit, brengt anderen in stelling, initieert en stimuleert, organiseert de weg naar oplossingen

-stimuleert een eigentijdse invulling van de provinciale democratie, heeft oog voor de dualistische verhoudingen en voor een goed samenspel zowel binnen Provinciale Staten als in Gedeputeerde Staten. Dat goede samenspel geldt ook voor de samenwerking met gemeenten en organisaties. Heeft een goed ontwikkeld democratisch, procedureel en rechtsstatelijk besef

-draagt zorg voor een adequate invulling van de rijkstaken, heeft oog voor de belangen van gemeenten en burgemeesters, brengt vertrouwenscommissies in positie

-is hoeder van integriteit, ziet het belang van veiligheid, het gevaar van ondermijning en de noodzaak van een weerbare overheid en een weerbare samenleving

-is in staat een groot netwerk in Brabant, Den Haag en Brussel snel op te bouwen, het al hebben van een netwerk is een pré

-is zich bewust van de grenspositie van Brabant, talenkennis is een pré

-de kern van de persoonlijke kenmerken van de nieuwe commissaris laat zich, tot slot, in het volgende rijtje passen: is energiek, inspirerend, straalt uit dat plezier in het werk de motor van inzet voor de functie vormt, is sterk in het ontvangen en geven van feedback en toont daadkracht. Primair gericht op dialoog en harmonie, durft de commissaris ook knopen door te hakken.