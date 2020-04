Burgemeester Depla: 'Bredanaars bedankt! En hou vol!'

BREDA - Burgemeester Depla waarschuwt Bredanaars voor aankomend paasweekend. Want het blijft mooi weer en de coronamaatregelen duren inmiddels al een paar weken. De regels blijven volgen vergt dus veel uithoudingsvermogen, beseft Depla zich. "Naarmate het langer duurt, wordt het steeds lastiger om vol te houden." Toch is het cruciaal om juist nu niet te verslappen. 'Breda, hou vol!', is dan ook zijn boodschap. "Laat me na het paasweekend alsjeblieft weer net zo trots op u zijn als afgelopen weekend."

Burgemeester Paul Depla kiest er in deze moeilijke tijd regelmatig voor om de inwoners van de gemeente direct toe te spreken. Lees hieronder het volledige bericht dat hij vrijdag 9 april plaatste.

Lees hier zijn volledige toespraak.

Alweer een week voorbij. Een week waarin jullie massaal thuisbleven. En het weer steeds beter werd. Waardoor dat thuisblijven ook steeds meer offers vraagt. Maar jullie brengen die offers. Daarvoor past grote waardering en veel respect. Zeker als ik denk aan het afgelopen weekend. Heel veel mensen bleven thuis. En als jullie wel even bij een bouwmarkt, milieustraat, tuincentrum of bos waren, dan hielden jullie afstand van én rekening met elkaar.

Dat maakt me dankbaar en trots. Want alleen samen kunnen we deze strijd aan. Alleen samen kunnen we het virus stoppen. Door thuis te blijven, door afstand te houden. En door vooral óók zoveel mogelijk te blijven genieten van wat er nog wel kan. Door te facetimen met je oma, door in je gezin samen een Kahoot-quiz te spelen, door een digitale pubquiz, een bingo op afstand of door gewoon rummikub of yahtzee weer te herontdekken. En natuurlijk door een boodschap voor jezelf of voor een ander te halen.

Lieve Bredanaars. We zijn er nog niet. Het lange paasweekend staat voor de deur, het blijft mooi weer én de coronamaatregelen duren nog wel even. Daarom doe ik ook vooral een beroep op uw uithoudingsvermogen. Naarmate het langer duurt, wordt het steeds lastiger om vol te houden. Want de maatregelen hebben grote impact. Op ons allemaal. En daardoor bestaat soms het gevaar om even te 'verslappen'. Dat we tóch even vergeten die 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren of dat de boodschappen per ongeluk ineens weer wél in gezinsverband gedaan worden.

Heel begrijpelijk. Maar ook nu zeg ik: doe het niet! Koop gerust uw paasboodschappen en doe dat het liefst bij een van die fantastische Bredase ondernemers. Wie er allemaal voor u klaar staan, ziet u op www.bredakooplokaal.nl. Waar u ook belandt, doe het zo veel mogelijk alleen. En houd afstand. Geef het goede voorbeeld. Want, niet alleen het coronavirus is besmettelijk. Goed gedrag is dat ook. Immers, goed voorbeeld doet goed volgen. En wees en oog en oor van uw wijk en meld het wanneer u iets ziet wat in deze coronatijden echt niet kan.

Wij Bredanaars houden ons maximaal aan de maatregelen. Ik vertrouw erop – en druk u op het hart - dat u dat blijft doen. Óók komend paasweekend. Zodat we de voorzichtige positieve ontwikkeling die we deze week in de cijfers rondom corona hebben gezien, kunnen doorzetten. Zodat artsen hun werk goed kunnen blijven doen en er geen tekorten op de IC ontstaan.

Geniet maximaal door er minimaal op uit te gaan. Ik ben dan ook heel benieuwd hoe u Pasen gaat vieren, hoe creatief u daarin bent. Zo hoor ik al geluiden van families die samen digitale escaperooms gaan organiseren. Misschien drinkt u wel een biertje met de buurman met de schutting ertussen of doet u een spelletje via de app houseparty. Laat u mij weten hoe u Pasen viert? Dat kan door uw foto onder deze post te delen. Wie weet inspireert u er ook nog andere Bredanaars mee.

Ik besef heel goed dat er steeds meer mensen zijn die iemand kennen die getroffen is door het coronavirus. Of die zelfs een dierbare zijn kwijtgeraakt. Velen gaan dan ook géén leuk paasweekend tegemoet. Laten we ons medeleven tonen door ons weer van onze beste kant te laten zien. Zodat we hopelijk eind april een eerste stapje kunnen zetten naar een 'intelligente exit', zoals onze minister-president Mark Rutte het afgelopen dinsdag benoemde.

Laat me daarom na het paasweekend alsjeblieft weer net zo trots op u zijn als afgelopen weekend. En laat het vooral niet nodig zijn dat we gebieden of wegen af moeten sluiten. Of dat er boetes uitgedeeld moeten worden. Want, dat doen we ook als het nodig is. Niet omdat het leuk is om politieagentje te spelen. Maar omdat we alleen het virus kunnen stoppen wanneer we ons er allemaal voor blijven inzetten.

Ten slotte, vergeet niet, we doen dit met z'n allen. We zitten er met z'n allen in en komen er ook met z'n allen weer uit. Als Bredanaars, als Brabanders, als al die 17 miljoen Nederlanders waar Davina Michelle en Snelle nu over zingen en als al die andere mensen in de wereld die worden getroffen door dit virus.

Burgemeester Depla