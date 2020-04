1316 nieuwe bevestigde coronabesmettingen in Nederland: 42% betreft zorgmedewerkers

BREDA - Tot nu toe zijn er 24.413 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Dit is 1.316 meer dan gisteren. Opmerkelijk is dat 42% van de nieuwe meldingen zorgmedewerkers (550) betreft. Sinds enkele dagen kunnen zij zich buiten het ziekenhuis laten testen als zij klachten hebben. Het eerste effect daarvan lijkt zichtbaar in de meldingen.

550 zorgmedewerkers zijn de afgelopen dagen positief getest op het coronavirus. Sinds enkele dagen kunnen zorgmedewerkers zich buiten het ziekenhuis laten testen als zij klachten hebben. In Breda kan dat via de 'teststraat' van de GGD West-Brabant bij het NAC stadion. Sinds het uitbreken van COVID-19 zijn er in Nederland 24.413 mensen positief getest op het virus. Dat zijn er 1.316 meer dan gisteren.

Het RIVM maakt zojuist bekend dat 189 nieuwe mensen met het coronavirus opgenomen zijn in het ziekenhuis. Dat is een flinke afname ten opzichte van vorige week zaterdag. Toen werden er nog 336 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Helaas zijn er ook nog 132 mensen overleden door het virus. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld.

Verspreidingskracht neemt af

De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar te worden. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.

Amphia

Het aantal patiënten dat met het coronavirus in het Amphia ligt blijft dalen. In totaal worden er momenteel 54 patiënten met COVID-19 verzorgd. Dat zijn er negen minder dan gisteren. Van de 54 patiënten liggen er 26 op de intensive care. Ook werden er de afgelopen 24 uur weer elf mensen uit het ziekenhuis ontslagen die thuis mochten uitzieken. Daarmee komt het totaal op 199 patiënten. Het sterftecijfer bij Amphia liep op naar 66 sterfgevallen. Dat betekent dat de afgelopen 24 uur één persoon aan het virus is overleden.