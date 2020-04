GGD test zorgpersoneel op corona via drive-in bij NAC stadion

BREDA - Zorgpersoneel zet zich dag in dag uit in om mensen te verplegen, maar loopt daardoor zelf extra risico om besmet te raken. Daarom heeft GGD West-Brabant afgelopen week een teststraat ingericht bij het stadion van NAC, waar personeel met klachten getest kan worden op COVID-19.

Op 31 maart kondigde het kabinet aan om de testcapaciteit voor het coronavirus te vergroten. De GGD werd daarom gevraagd testfaciliteiten voor zorgmedewerkers op te zetten. Dat resulteerde in de zogenaamde teststraat bij het NAC stadion, waar voorlopig toch niet gevoetbald zal worden. Sinds maandag kunnen zorgmedewerkers met klachten, die patiëntencontact hebben en niet thuis kunnen blijven, hier met hun eigen voertuig een route rijden om getest te worden op COVID-19. Het gaat hierbij om zorgpersoneel van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, thuiszorg, jeugdzorg en GGZ.

Toch kan niet iedereen zich zomaar laten testen bij de 'drive-in'. Het personeel in vitale functies moeten zich niet via hun eigen werkgever kunnen laten testen. Ook moeten er klachten zoals koorts en luchtwegproblemen zijn en moet de werknemer voldoen aan de testcriteria van het RIVM. Deze indicatie moet door een arts gesteld zijn. Daarnaast worden afspraken gemaakt via de werkgever.