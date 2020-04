Aantal coronapatiënten in Amphia blijft dalen: vijf nieuwe mensen ontslagen

BREDA - Het aantal patiënten dat met het coronavirus in het Amphia ligt blijft dalen. In totaal worden er momenteel 39 patiënten met COVID-19 verzorgd. Dat zijn er 15 minder dan afgelopen zaterdag. Toen lagen er 54 patiënten met het virus in het ziekenhuis. Van de 39 patiënten liggen er momenteel 25 op de intensive care.

Van de 39 patiënten liggen er momenteel 25 op de intensive care. Ook dat is een kleine daling. Zaterdag werden er nog 26 patiënten verzorgd op de intensive care. Ook werden er de afgelopen 24 uur weer vijf mensen uit het ziekenhuis ontslagen die thuis mochten uitzieken. Daarmee komt het totaal op 213 patiënten. Het sterftecijfer bij Amphia liep op naar 71 sterfgevallen.

Overplaatsingen

De daling van het aantal patiënten in het Bredase ziekenhuis heeft ook te maken met overplaatsingen. Zo werd er donderdag weer een IC-patiënt overgeplaatst naar een ziekenhuis in het noorden van het land. Daar is de druk op de IC lager dan in Breda. In totaal werden er sinds 19 maart al meer dan 25 patiënten overgeplaatst.

Ondanks de overplaatsingen uit voorzorg is de druk op de IC in Breda nog niet te groot. Er liggen momenteel namelijk 25 coronapatiënten. Het ziekenhuis kan haar IC opschalen tot er plek is voor 56 bedden.