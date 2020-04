RIVM: "Landelijk 86 coronapatiënten overleden, 964 nieuwe besmettingen'

Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan het coronavirus is opgelopen naar 2.823. Dat zijn er 86 meer dan zondag. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in haar dagelijkse update.

Verder zijn in de afgelopen 24 uur, aldus het RIVM, weer 964 mensen positief getest op het virus. Het totaal aantal bevestigde besmettingen bedraagt nu 26.551. Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat het RIVM benoemd. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.

Het totaal aantal gemelde patiënten dat opgenomen is (geweest) in het ziekenhuis bedraagt nu 8.729. Dat zijn er 147 meer dan de dag ervoor.

De cijfers van de afgelopen dagen passen volgens het RIVM nog steeds bij het beeld dat de verspreiding van COVID-19 langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn