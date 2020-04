Minister De Jonge gaat gesprek aan met woonzorgcentra tijdens bezoek aan Breda

BREDA - Al vier weken lang mogen bewoners van woonzorgcentra geen bezoek ontvangen. En dat is zwaar. Zowel voor bewoners, als voor het zorgpersoneel dat er werkt. Minister Hugo de Jonge bezocht op Tweede Paasdag Surplus. Hij ging het gesprek aan over de coronasituatie binnen woonzorgcentra in Breda en videobelde met een verpleegkundige die werkzaam is op een cohort afdeling.

"Het voelt heel onnatuurlijk", vertelt verpleegkundige Marly aan minister Hugo de Jonge wanneer hij haar videobelt om te praten over de huidige situatie. "We zouden deze mensen zoveel meer willen bieden. Zeker de mensen die in de laatste levensfase zitten. Je wil ze bezoek bieden, blijheid, je wil je glimlach laten zien. Maar juist dat kan nu niet."

Situatie

Het verhaal van Marly is representatief voor de huidige situatie in de woonzorgcentra. Daar is de situatie voor veel ouderen schrijnend, omdat de eenzaamheid steeds groter wordt. Tegelijkertijd vraagt het veel van de zorgmedewerkers die menswaardige en liefdevolle zorg willen bieden maar zich tegelijkertijd ook zorgen maken over hun eigen gezondheid. Op kantoor bij Surplus werd minister De Jonge op de hoogte gesteld van de gevolgen voor de bewoners van Surplus én over wat het allemaal vraagt van het zorgpersoneel.

RTL Nieuws was aanwezig bij het bezoek. Bekijk het via deze link vanaf 17.10.