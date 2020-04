Aantal coronapatiënten op intensive care Amphia daalt naar 23

BREDA - Het aantal patiënten dat op de intensive care van het Amphia ligt is gedaald naar 23. Ook het totaal aantal patiënten dat verzorgd wordt in het ziekenhuis vanwege een Covid-19 besmetting is gedaald. Het gaat nu nog om in totaal 37 patiënten.

Er worden momenteel nog 37 coronapatiënten behandeld in het Amphia ziekenhuis. Dat waren er anderhalve week geleden nog zo'n 90. Ook het aantal patiënten op de ic laat een dalende lijn zien. Voor Pasen lagen er 26 patiënten op de ic. Nu zijn dat er nog 23.

Er overleed de afgelopen 24 uur één patiënt aan het virus. Het totaal aantal sterfgevallen door corona in het Bredase ziekenhuis komt daarmee uit op 72. In totaal mochten 214 mensen het ziekenhuis na een opname weer verlaten om thuis uit te zieken.

Vervoer

Het Amphia ziekenhuis heeft veel steun gehad van ziekenhuizen die patiënten overnamen. Zo werd er afgelopen week nog een coronapatiënt met een traumahelikopter overgebracht naar een ziekenhuis in het noorden van het land waar meer ruimte is op de IC. In totaal zijn er sinds half maart zo'n 25 patiënten uit Breda naar andere ziekenhuizen gebracht.