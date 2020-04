Weerbericht Breda: 'Vanaf woensdag geleidelijk warmer'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in Breda. Vandaag de weersverwachting voor 15 april en de daaropvolgende dagen. En die is positief. Want warm weer komt na een korte dip opnieuw onze kant op.

Het is fris in Breda. Het kwik stokt vandaag bij zo'n 12 graden. Dat komt door een hogedrukgebied over het oosten van Engeland. Dat zorgt voor een noordelijke luchtstroming met wolkenvelden vanaf zee. Maar morgen ligt het hogedrukgebied met de kern op de Nederlandse kust. De wind draait dan naar noordoost tot oost. De aangevoerde lucht is dan droger en warmer. En dat is goed nieuws voor Bredanaars die het warme weer al missen.

Weersverwachting voor de volgende dagen

Woensdag wordt een zonnige en droge dag. Hier en daar zijn wat (stapel)wolken. De wind waait zwak uit noordoost of oost, gemiddeld met 2 Beaufort. Het wordt met ongeveer 15 of 16 graden al wat warmer. De 20 graden komt donderdag in het zicht. Dit gaat plaats vinden met veel zon en een zwak zuidoostenwindje.

Vrijdag kunnen er wat wolkenvelden binnendrijven, maar het blijft droog. De zon schijnt ook af en toe bij maxima van ca 19 graden. De noordoostenwind is matig, gemiddeld met 3 Beaufort.

Zo was het weer gisteren (maandag 14 april 2020)

Maximumtemperatuur 12,9 graden

Minimumtemperatuur 7,4 graden

Neerslag droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden

Weersverwachting opgesteld dinsdag 15 april 2020 om 12:00 uur