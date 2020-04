Fatale verkeersongevallen teisteren Brabant: tientallen verkeersdoden meer dan in andere provincies

BRABANT - Het aantal verkeersdoden in de provincie Noord-Brabant is licht afgenomen, maar nog steeds staat Brabant stijf bovenaan het lijstje met de meeste verkeersdoden in Nederland. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Er kwamen vorig jaar in Brabant 142 mensen om het leven door een verkeersongeval. In 2018 waren dat er iets meer, namelijk 150. En van dat hoge aantal schrikt het provinciebestuur flink. "Iedere verkeersdode is er een teveel."

Het aantal verkeersdoden in Brabant was afgelopen jaar wederom vele malen hoger dan in andere Nederlandse provincies. In Noord-Brabant kwamen 142 mensen om het leven door een verkeersongeluk. Dat terwijl de nummers twee, Gelderland en Noord-Holland 'slechts' 87 dodelijke slachtoffers telden. Verder is vooral het contrast met Zeeland erg groot. Daar kwamen in 2019 13 mensen om het leven door een verkeersongeval.

Gedeputeerde mobiliteit Christophe van der Maat van de provincie Noord-Brabant is flink geschrokken van het wederom hoge aantal verkeersdoden: "Achter dit kille cijfer gaan 142 mensen schuil die door hun naasten worden gemist. Wij streven dan ook naar nul verkeersslachtoffers, want iedere verkeersdode is er een teveel." De toedracht van de ongelukken wordt door het CBS niet geduid. De provincie heeft vorig jaar al opdracht gegeven aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) om de oorzaak en toedracht van dodelijke verkeersongevallen in Brabant in 2018 en 2019 in kaart te brengen. Die analyse is in het najaar afgerond en levert hopelijk bruikbare resultaten op om toekomstige ongevallen te voorkomen.

De provincie probeert de hoge cijfers tegen te gaan via een datagerichte en risicogestuurde aanpak. Zo leggen provincie en gemeenten versneld rotondes, veilige oversteekplaatsen en vangrails aan of halen bomen op gevaarlijke plekken weg. Op scholen wordt volop voorlichting gegeven en de politie gebruikt nieuwe manieren van handhaving. Van der Maat: "We werken samen met onze partners aan veilige Brabantse wegen en verkeer. We kijken waar de grootste risico's zitten en die pakken we op voorhand aan. Met de data uit het onderzoek kunnen we nog gerichter maatregelen nemen om ongevallen in de toekomst te voorkomen."

Daarnaast wordt door middel van publiekscampagnes fors ingezet op gedragsverandering, zoals bijvoorbeeld zorgen voor goede fietsverlichting en het tegengaan van smartphone- en drugsgebruik in het verkeer. "We blijven het herhalen: laat je niet afleiden door je telefoon en gebruik geen alcohol of bijvoorbeeld lachgas in het verkeer. Ik blijf het ongelofelijk vinden dat er een kleine groep is die het blijkbaar oké vindt om onder invloed achter het stuur te kruipen. We hopen dat dat de komende jaren echt verandert, maar dat is een proces van de lange adem", benadrukt Van der Maat.

Landelijk

In heel Nederland zijn vorig jaar in totaal 661 mensen omgekomen in het verkeer. Dat zijn zeventien verkeersdoden minder dan in 2018, maar nog steeds meer slachtoffers per jaar dan in de jaren 2012-2017. De helft van het aantal verkeersdoden was 60 jaar of ouder. Zij komen relatief vaak om het leven door een fietsongeval. Verkeersslachtoffers jonger dan 60 jaar komen voornamelijk om bij een auto-ongeluk.

Opvallend is dat het aantal verkeersslachtoffers in de leeftijd 20 tot en met 40 jaar flink is gestegen met 24 procent. Dat aantal is van 147 in 2018 omhoog geschoten naar 183 in 2019. De grootste toename is zichtbaar bij inzittenden van personenauto's (van 80 in 2018 naar 93 in 2019), motorrijders (van 24 in 2018 naar 32 in 2019) en bromfietsers (van 3 in 2018 naar 11 in 2019).

Bij 40- tot 60-jarigen daalde het aantal verkeersdoden met 21 naar 105 in 2019. Deze afname is nagenoeg alleen bij fietsers te zien. Het aantal fietsdoden in deze leeftijdsgroep nam met bijna de helft af (van 46 in 2018 naar 24 in 2019).