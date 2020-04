Plan B komt met groot ruilspel: 'Van Leffe parasol tot hogedrukspuit. Alles kan'

BREDA - Altijd al een grote Leffe parasol willen hebben? Nu is je kans. Tapasbar Plan B komt namelijk met een groot ruilspel. En daarbij is de Leffe parasol de eerste inzet. "We gaan net zo lang door met ruilen, tot we het niet meer leuk vinden."

In deze moeilijke tijden moet je maar proberen het beste ervan te maken. Dat dachten ook Joost .. en Tijn Kapteijns, de eigenaren van Tapasbar Plan B. Daarom komen zij met een groot ruilspel. "Het leek om tof om een spel te organiseren waarbij mensen spullen ruilen", laat Kapteijns weten. "En daarom beginnen we ook maar meteen goed. De eerste inzet is een Leffe parasol van 4 bij 4." Inmiddels zijn er via Facebook al een aantal reacties binnengekomen. "Zo heeft bijvoorbeeld iemand een hogedrukspuit aangeboden", laat de organisator en eigenaar van het restaurant weten. "Het idee is om op zoek te gaan naar iets wat meer waarde heeft, zo kunnen we steeds door blijven ruilen."

Aan de actie kan worden deelgenomen via Facebook en Instagram. "Via deze kanalen zullen we steeds laten zien wat er geruild is en oproepen tot ruilen."

1,5 meter samenleving

Door de coronacrisis heeft ook Plan B verplicht de deuren moeten sluiten. En dat is hard, maar bij de tapasbar proberen ze toch positief te blijven. "We zitten met z'n allen in deze situatie en er valt weinig aan te doen. Wij bekijken dan ook alles per dag en proberen er het beste van te maken." Mochten er versoepelingen komen waarbij binnen de horeca steeds 1,5 meter afstand gehouden moet worden, dan moet dat te doen zijn voor Plan B. "We hebben opzich genoeg ruimte om te zorgen voor de anderhalve meter afstand. En we hebben een groot terras", laat Kapteijns weten. "Maar we weten nu nog niets, dus het is moeilijk speculeren. We kijken gewoon verder wanneer we meer weten."