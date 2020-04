Indrukwekkend: Denise fotografeerde de lege straten van Breda

BREDA - Onze stad voelt tegenwoordig een beetje als een spookstad aan. De gesloten deuren. De lege straten. Het is niet hoe we onze stad normaal gesproken kennen. Voor fotografe Denise Motz was het een reden om op pad te gaan. Eerder plaatsen wij al een prachtige, indrukwekkende fotoserie van Motz. Opnieuw ging ze bewapend met haar camera de straat op.

De lente is aangebroken en de temperaturen lopen op tot boven de twintig graden. Normaal gesproken zouden de Bredase terrassen dan uitpuilen. Bij Galder en in het park liggen zonaanbidders dan te genieten van de warmte. Maar dat is dit keer wel anders. Door de coronacrisis zitten veel Bredanaars noodgedwongen thuis. De meeste inwoners van de stad houden zich netjes aan de regels van de overheid en het RIVM. Daardoor zijn de straten leeg en verlaten.

Denise legde deze lege straten van Breda vast. En dat ziet er indrukwekkend uit. Bekijk hier de prachtige fotoserie.