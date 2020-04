Verdachte uit Breda voorlopig vrij in zaak viervoudige moord Enschede

BREDA / SINT WILLEBRORD - Twee mannen uit Sint Willebrord en een vrouw uit Breda die verdacht worden van betrokkenheid bij een viervoudige moord in Enschede mogen hun proces verder in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank Overijssel woensdagochtend besloten tijdens een pro-formazitting.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de Bredase vrouw en de mannen uit Sint Willebrord onder andere van medeplichtigheid in de moordzaak door een rol te spelen bij het leveren van de wapens.

De mannen uit Sint Willebrord, een vader en zijn zoon van respectievelijk 72 en 33 jaar, werden op 22 januari vorig jaar aangehouden voor betrokkenheid bij de viervoudige moord in Enschede. De vrouw uit Breda werd een week later opgepakt.

Moord

Op 13 november 2018 werden in een pand in Enschede vier mannen levenloos aangetroffen. Twee weken later werden drie mannen opgepakt in de leeftijd van 30, 32 en 57 jaar op verdenking van betrokkenheid. Zij worden beschouwd als de hoofdverdachten en blijven in voorlopige hechtenis. Het OM verdenkt hen ervan de vier slachtoffers in Enschede te hebben gedood. De drie verdachten die later nog werden aangehouden, waaronder de vrouw uit Breda, worden verdacht van medeplichtigheid omdat zij de wapens zouden hebben geleverd.

De rechtbank streeft er naar om dit najaar de strafzaak tegen de zes verdachten inhoudelijk te kunnen behandelen.