Geen nieuwe maatregelen, premier doet oproep om vol te houden

BREDA - Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister Hugo de Jonge zijn vanavond geen nieuwe maatregelen aangekondigd. De boodschap van de premier bleef voor nu: 'Hou vol'. Volgende week wordt er meer bekend gemaakt over de toekomst van de huidige maatregelen. Mogelijk worden er vanaf 28 april versoepelingen doorgevoerd.

De snelheid waarmee het virus zich verspreid is afgenomen. Dat is het goede nieuws dat Mark Rutte vanavond bevestigde. Maar, tegelijkertijd is de druk op de zorg enorm. Er liggen namelijk nog steeds meer mensen op de intensive care dan dat Nederland voor het virus überhaupt aan capaciteit had. En bovendien is het cruciaal dat de huidige maatregelen goed nageleefd blijven worden. Want wanneer mensen de huidige regels niet meer goed naleven, grijpt het virus waarschijnlijk weer snel om zich heen. Zijn boodschap vanavond was dan ook: Hou vol. Want hoe beter we ons nu aan de maatregelen houden, des te groter is de kans dat het kabinet de regels binnenkort kan versoepelen.

Versoepeling

Volgende week dinsdag staat er opnieuw een persconferentie gepland. Dan zal bekend worden over de huidige maatregelen worden verlengd, of dat er mogelijk versoepelingen worden doorgevoerd. Ook moet er dan meer duidelijkheid zijn over de app waarmee het virus beter in kaart kan worden gebracht.

De keuze over het wel of niet versoepelen van maatregelen hangt af van drie ankerpunten, legde Rutte vanavond uit. Namelijk: 1. Kan de zorg het aan? 2. Ouderen moeten beschermd worden. 3. Het inzicht in de verspreiding van het virus.

Rutte benadrukte bovendien meerdere keren dat als er versoepelingen worden doorgevoerd worden, dit altijd stapsgewijs zal zijn. Mensen moeten zich dus voorbereiden op een 'nieuw normaal' en bedrijven en instellingen moeten nu al nadenken over hoe ze kunnen functioneren in een 1,5e meter maatschappij. Ook benadrukte Rutte dat het mogelijk blijft dat wanneer versoepelingen worden doorgevoerd, deze later altijd weer kunnen worden ingetrokken als het virus toch weer te hard om zich heen grijpt.