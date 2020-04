Burgemeester Depla: 'Wietproef binnen deze kabinetsperiode onmogelijk'

BREDA - Het is volgens burgemeester Paul Depla onmogelijk om binnen deze kabinetsperiode nog te beginnen met de 'wietproef'. Dat laat hij donderdag weten. "Niet omdat we niet willen, maar omdat kwaliteit, kwantiteit en prijs van gereguleerde wiet concurrerend moet zijn."

De tien deelnemende gemeenten zouden 30 maart bijeenkomen om duidelijkheid te krijgen over de eisen aan het experiment en een hogere kostenvergoeding. Maar vanwege het coronavirus gaat deze bijeenkomst niet door. "Het is ook nog wachten op de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), dan moet de selectie van telers plaatsvinden en daarna is er nog tijd nodig tussen de selectie en het realiseren van de eerste gereguleerde teelt", verklaard burgemeester Depla.

De ambitie was om de 'wietproef' tijdens deze kabinetsperiode nog van start te laten gaan. Maar volgens Depla is dat 'onmogelijk'. " Het is niet omdat we niet willen, maar omdat kwaliteit, kwantiteit en prijs van gereguleerde wiet concurrerend moet zijn",stelt hij. "En daar hebben telers tijd voor nodig. Dus voorbereidingen gaan door, maar kans dat gereguleerde wiet in deze kabinetsperiode wordt verkocht lijkt uitgesloten."

Wietproef

Breda is een van de tien gemeenten die mee doet aan de 'wietproef'. De test zou naar alle waarschijnlijk in 2021 van start, maar daar zijn dus nu twijfels over. De proef duurt vier jaar.

Zodra de proef start, kunnen de acht Bredase coffeeshops hun voorraad verkrijgen bij telers die onder toezicht van de landelijke overheid staan. Telers kunnen zich vestigen in iedere gemeente in het land. Donderdagmiddag komt een commissie onder leiding van hoogleraar Knottnerus met een advies over de complete lijst van gemeenten die meedoen en verwacht wordt dat het kabinet die aanbeveling volgt.