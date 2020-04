Rechtspraak gaat gebouwen zo snel mogelijk 'coronaproof' maken

BREDA - De Rechtspraak gaat alle gerechtsgebouwen zo snel mogelijk klaar maken voor de 'anderhalve meter samenleving'. Dat zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Ook de rechtbank in Breda is nog maar beperkt toegankelijk, publiek is niet welkom. Veel zaken zijn online via een livestream te bekijken.

Op dit moment zijn de gebouwen van de Rechtspraak vanwege de uitbraak van het coronavirus beperkt toegankelijk en is publiek nog niet welkom. "Dat doet een organisatie met openbaarheid als kernwaarde pijn, maar het moet nu even zo. Maar het betekent niet dat er geen recht wordt gesproken. Verre van dat. De rechtsstaat kan niet op pauze."

Hulpmiddelen

De Rechtspraak zet alles op alles om zoveel mogelijk van de 1,5 miljoen rechtszaken per jaar toch door te laten gaan. Door de inzet van hulpmiddelen als telehoren en Skype kan de rechter toch uitspraak doen in duizenden zaken per week, zo'n 80 procent van het normale aantal. Het aantal en het soort zaken dat kan worden behandeld, wordt zo snel mogelijk uitgebreid.

Verantwoordelijkheid

De huidige omstandigheden hebben volgens Naves onherroepelijk gevolgen voor de langetermijnplannen van de Rechtspraak. "Deze moeten worden bijgesteld en toekomst anders worden ingekleurd. Maar voor nu richten we ons op 1 ding: zorgen dat Nederland ook in tijden van mondiale crisis kan rekenen op professionele, onpartijdige en onafhankelijke rechtspraak. Op de schouders van de Rechtspraak rust een grote verantwoordelijkheid. Juist nu. Wij zijn de hoeder van het recht en kunnen de samenleving de rust en het vertrouwen geven dat, wat er ook gebeurt, de rechtsstaat bij ons in goede handen is. Zo maken we samenleven mogelijk."