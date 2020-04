Grote Clubactie ondersteunt verenigingen: 'Juist nu is dat zo noodzakelijk'

BREDA - De Grote Clubactie die gepland staat voor zaterdag 19 september gaat sowieso door. Dat heeft de organisatie achter de Grote Clubactie bekendgemaakt. "Juist nu zijn we harder nodig dan normaal", stelt Frank Molkenboer, directeur van de Grote Clubactie.

Leden van verenigingen en stichtingen gaan jaarlijks langs de deuren om loten te verkopen voor hun vereniging en dat doen ze niet zonder reden. Van elk verkocht lot gaat een flink percentage (80%) naar de clubkas en deze extra financiën zijn vaak hard nodig. Het geld wordt besteed aan uiteenlopende clubdoelen, zoals de aanschaf van nieuwe tenues of voor het opknappen van het clubhuis. "De impact van het coronavirus op het verenigingsleven is groot: verenigingen liggen stil en daardoor blijven inkomsten uit de kantine, evenementen of toernooien uit. Extra geld is hard nodig om de vaste lasten te betalen en voor te bereiden op volgend seizoen", stelt ook Molkenboer.

Daarom is de actie des te harder nodig, maar het langs de deuren gaan wordt dit jaar wellicht lastig vanwege het coronavirus. "Hoe de wereld er in september uit ziet is nog onduidelijk, maar de Grote Clubactie 2020 staat. Door het aanbieden van verschillende verkoopmethodes, waaronder online lotenverkoop, is er altijd een geschikte manier om loten te verkopen en zo geld op te halen voor de club.

"Maar liefst 3.000 verenigingen hebben zich dan ook al ingeschreven voor komende actie. "Nog niet eerder stond de teller zo hoog rond deze tijd van het jaar. Dit benadrukt de pure noodzaak van extra inkomsten voor verenigingen, nu zij nauwelijks geld in het laatje krijgen. Als Grote Clubactie kunnen we voor veel verenigingen nu het verschil maken. Extra inkomsten uit een actie zijn voor clubs zeer welkom om de financiën draaglijk te krijgen en te houden. Wij hebben er vertrouwen in dat de deelnemende verenigingen na de zomer weer mooie opbrengsten behalen en zo een bijdrage kunnen leveren aan het voortbestaan van het fantastische verenigingsleven dat we hebben in Nederland."