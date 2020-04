Amphia verhuist opnieuw één coronapatiënt, druk IC naar beneden voor reguliere zorg

BREDA - Opnieuw is er donderdagmiddag een coronapatiënt vanuit het Amphia ziekenhuis verplaatst naar een ziekenhuis elders in het land. In totaal zijn er nu 26 patiënten vanuit het Bredase ziekenhuis verhuisd. Deze verhuizingen vinden plaats om de druk op de IC's naar beneden te brengen en plaats te maken voor reguliere zorg.

Vandaag werd er opnieuw een coronapatiënt door een traumahelikopter opgehaald bij het Amphia ziekenhuis. Deze patiënt werd vervoerd naar een intensive care elders in het land. Op deze IC's is de druk nog minder groot dan in Brabant op dit moment. Dit soort 'patiëntenverhuizingen' vinden al plaats vanaf 19 maart.

Reguliere zorg

In de dagelijkse update van Amphia is de laatste dagen een lichte daling te zien van het aantal coronapatiënten in het Bredase ziekenhuis.. In totaal worden er in het Amphia nog 35 mensen met het virus behandeld. Dat lijkt goed nieuws. En sommige mensen vragen zich dan ook af waarom deze patiëntenverhuizingen nog steeds doorgaan. "Het aantal patiënten in totaal neemt wel af, maar op de IC's is het nog relatief druk", laat een woordvoerster van het Amphia weten. "Om een beetje druk van deze IC's af te halen, verhuizen we COVID-19 patiënten naar plaatsen waar deze druk wat minder groot is. Op deze manier proberen we plaatsen op de intensive care vrijhouden voor nieuwe coronapatiënten en voor de reguliere zorg", aldus de woordvoerster. "Langzaamaan proberen we de reguliere zorg weer wat op te pakken, maar daar moeten ook IC-bedden voor beschikbaar zijn. Vandaar dat er nog steeds verhuizingen plaatsvinden."