Tandartsen zijn klaar om open te gaan, maar wachten toch nog even af

BREDA - Tandartsen die het advies van de KNMT volgen, zijn sinds half maart al dicht. Toen adviseerde de beroepsorganisatie alle aangesloten tandartsen en mondhygiënisten om de deuren te sluiten. Maar nu er een leidraad is ontwikkeld kunnen de mondzorgpraktijken weer open, stelt de KNMT. Toch wachten ze op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid wel de persconferentie van dinsdag nog af.

Alle mondzorgpraktijken kunnen maandag 20 april de deuren weer openen. Dat maakte beroepsorganisatie KNMT vorige week bekend. Maar het ministerie van Volksgezondheid floot hen terug. Het ministerie wil graag dat de mondzorgkoepels wachten op de informatie die dinsdag bekend wordt gemaakt tijdens de persconferentie van premier Rutte. En daar heeft de KNMT gehoor aan gegeven. "Wij schorten het advies op voor wat betreft het hervatten van de reguliere werkzaamheden op 20 april, in afwachting van de bekendmaking van mogelijk nieuwe informatie op de persconferentie a.s. dinsdag 21 april".

Als het aan de KNMT ligt, wachten tandartsen dus nog even met hun deuren openen. Maar lang zal dat niet zijn, stelt de beroepsorganisatie. Zij stellen dat tandartsen en mondhygiënisten klaar zijn om weer open te gaan. Daarvoor is een leidraad ontwikkeld die alle mondzorgpraktijken moeten volgen. Die leidraad stelt hen in staat om op gepaste en verantwoordelijke manier de reguliere werkzaamheden weer te hervatten.

Advies

De KNMT adviseert alle tandartsen en mondhygiënisten. Dat advies wordt door veel praktijken gevolgd, maar is niet bindend. Sommige praktijken zijn al open, en andere kiezen ervoor om ook deze week nog gesloten te blijven voor reguliere behandelingen.