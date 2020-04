Chassé Theater verhuist massagestoel voor artiesten naar Amphia ziekenhuis

BREDA - Even ontspannen voor een voorstelling of bijkomen achteraf. Artiesten kunnen het in het Chassé Theater in een massagestoel die in één van de kleedkamers staat. Maar aangezien alle voorstellingen zijn geannuleerd, heeft het theater de stoel een nieuwe plek gegeven: in het Amphia ziekenhuis.

Sterren als Youp van 't Hek, Simone Kleinsma en Karin Bloemen hebben de afgelopen jaren regelmatig genoten van de massagestoel in hun kleedkamer van het Chassé theater in Breda. Maar sinds half maart wordt de stoel niet meer gebruikt. Sindsdien is het Chassé Theater gesloten. Daarom heeft het theater besloten om de stoel een nieuwe plek te geven bij 'sterren' die er wél graag gebruik van maken: namelijk die in de zorg.

Deze massagestoel is gisteren bezorgd bij Amphia Ziekenhuis in Breda. "Op dit moment zet het zorgpersoneel zich dag en nacht keihard in om alle patiënten de beste zorg te bieden. Ze doen er alles aan om het Coronavirus te bestrijden. De zorgmedewerkers zijn onze sterren", aldus Ruud van Meijel. "Wij hopen met dit gebaar hen een hart onder de riem te steken en in alle hectiek een moment van rust en ontspanning te bieden zoals wij dat normaal aan onze artiesten bieden."

Op dit moment lopen er geen artiesten rond in het theater. De voorstellingen en films zijn afgelast totdat het Chassé weer groen licht krijgt en het weer veilig is om haar deuren te openen. Wel kunnen Bredanaars genieten van Chassé Thuis.