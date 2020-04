Coronavirus raakt Breda hard: al 50 inwoners overleden

BREDA - Er zijn sinds het coronavirus Nederland bereikte al vijftig Bredanaars overleden aan het virus. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. In totaal werden er 138 Bredanaars opgenomen in het ziekenhuis.

Breda wordt hard geraakt door het coronavirus. Want hoewel de cijfers de laatste dagen een positieve ontwikkeling laten zien, loopt het sterftecijfer nog steeds op. In totaal kwamen er 50 inwoners van de gemeente om het leven door het virus. Landelijk gaat het inmiddels om 3459 sterfgevallen.

De totale sterfte in Nederland is sterk verhoogd. Zowel in week van 30 maart als in de week van 6 april zijn er rondom 5.000 personen in Nederland overleden. Dat melden het CBS en RIVM op basis van voorlopige sterftecijfers. Dat zijn 2.000 tot 2.300 meer sterfgevallen per week dan we zouden verwachten voor deze tijd van het jaar. Een aanzienlijk deel daarvan is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat precies is wordt pas later uit de doodsoorzakenregistraties duidelijk.

Amphia

In het Amphia ziekenhuis in Breda zijn in totaal 77 patiënten overleden aan de Covid-19 besmetting. In het ziekenhuis liggen ook veel mensen uit de omliggende gemeenten. In totaal worden er momenteel nog 38 patiënten die besmet zijn met het virus behandeld. Daarvan liggen er 22 op de intensive care.

