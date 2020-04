Opnieuw 5 coronapatiënten ontslagen uit Amphia, ook 5 minder op IC

BREDA - Er zijn de afgelopen 24 uur opnieuw 5 patiënten ontslagen uit het Amphia ziekenhuis. Dat blijkt uit de nieuwste update van het ziekenhuis. Er worden momenteel nog 35 patiënten die besmet zijn met het virus behandeld. Helaas is er in de afgelopen 24 uur ook één persoon overleden aan de gevolgen van het virus.

In het Amphia ziekenhuis liggen nog 35 patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Daarvan liggen er 17 op de intensive care. Dat zijn er vijf minder dan gisteren.

In totaal kwamen er in Amphia 78 coronapatiënten om het leven. Dat is één persoon meer dan een dag eerder. Er werden 5 patiënten die besmet was met het virus ontslagen uit het ziekenhuis. Dat totaal komt nu uit op 225.

Landelijk

Landelijk gaat het aantal bevestigde besmettingen over de 30.000. Het gaat nu om 30.449 gevallen. Het daadwerkelijke aantal ligt waarschijnlijk vele malen hoger, omdat niet iedereen met klachten getest wordt. Er kwamen sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland 3.459 mensen om het leven door het virus. De cijfers van de afgelopen dagen passen nog steeds bij het beeld dat de verspreiding van COVID-19 langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn.