Burgemeester Depla: 'Geef jongeren meer ruimte nu coronacijfers verbeteren'

BREDA - Burgemeester Paul Depla wil dat jongeren meer ruimte krijgen nu de coronacijfers verbeteren. Dat tweet hij naar aanleiding van een pleidooi van Hubert Bruls, voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad. Hij uitte tegen WNL op Zaterdag zijn zorg uit over de groeiende onrust onder jongeren die naar buiten willen.

Bruls wil dat de coronamaatregelen na 28 april voor jongeren versoepeld worden. "Je kunt niet verwachten dat jongeren niet naar school gaan én niet naar de sportclub én niet naar concerten", zegt de voorzitter tegen WNL op Zaterdag. Het heropenen van de scholen na de meivakantie zou een optie kunnen zijn. "Dat zou tegemoetkomen aan wat wij merken: dat de samenleving heel erg goed meedoet, maar het voor jongeren steeds moeilijker wordt om aan de regels te houden."

Paul Depla, burgemeester van Breda, vindt het pleidooi van Bruls terecht. "Geef jongeren nu de cijfers de goede kant opgaan, letterlijk weer wat ruimte", tweet hij. Deze uitspraak leidt tot sceptische reacties van andere Twitteraars. Daarom geeft de burgemeester meer uitleg bij zijn standpunt. "Juist omdat ik in Brabant zie dat de cijfers de goede kant op gaan, is het tijd om naast de terechte aandacht voor de zorgcrisis, aandacht te vragen voor maatschappelijke effecten. En juist daarom sta ik als Brabantse burgemeester pal achter de opmerkingen van mijn collega Bruls." Hubert Bruls is naast voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad ook burgemeester van Nijmegen.

Volgens Depla moeten we na een intelligente lock down, nu gaan kijken naar een intelligente lock up. "Ik denk dat alleen brede steun voor de noodzakelijke maatregelen blijft bestaan, als we intelligent durven na te denken over de vraag welke maatregelen met een grote maatschappelijke prijs en een klein effect op spreiding virus, kunnen worden verlicht."

Het is volgens de burgemeester niet zo dat Bredase jongeren niet naar de handhavers luisteren. "We hebben flink wat handhavers en politie-agenten rondlopen in stad. En uit dagelijkse terugmelding krijg ik beeld dat veel jongeren zich goed laten aanspreken als ze worden gewezen op regels. Het zijn dan bijna net volwassenen."

Het pleidooi van Hubert Burls is dan ook een advies aan het kabinet, dat een besluit gaat nemen voor de periode na 28 april. "Natuurlijk zal het kabinet dit pleidooi beoordelen op basis van de inzichten van het RIVM. Maar kijk ook naar landen om ons heen, die beginnen allemaal met maatregelen bij de jeugd", aldus Paul Depla.